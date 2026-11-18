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Криптобиржа Binance планирует выйти на пять азиатских рынков

Криптобиржа Binance планирует выйти на пять азиатских рынков - 18.11.2026, ПРАЙМ

Криптобиржа Binance планирует выйти на пять азиатских рынков

Криптовалютная биржа Binance планирует в следующем году выйти на пять азиатских рынков, причем Южная и Юго-Восточная Азия станут ключевыми приоритетами,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:01+0300

2026-11-18T12:01+0300

2026-11-18T12:01+0300

финансы

binance

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance планирует в следующем году выйти на пять азиатских рынков, причем Южная и Юго-Восточная Азия станут ключевыми приоритетами, сообщает информационное агентство Рейтер со ссылкой на заявление регионального руководителя бизнеса компании. "Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance планирует в следующем году выйти на пять азиатских рынков, причем Южная и Юго-Восточная Азия станут ключевыми приоритетами, заявил региональный руководитель бизнеса компании", - передает Рейтер. По сообщению агентства, главы Азиатско-Тихоокеанского регионального офиса СБ Секер (SB Seker) не уточнил, какие именно новые рынки рассматривает Binance, но сказал, что детали планируемого расширения, как ожидается, будут обнародованы в первом квартале следующего года. Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. В минувшие выходные Binance заявила, что намерена восстановить возможность вывода средств для всех сетей и активов до конца этой недели. Ранее в этом месяце компания возобновила вывод средств после покрытия 95% токенов, утраченных в ходе хакерской атаки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance