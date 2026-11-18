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"СПБ Биржа" планирует запустить торги криптовалютой в этом году
"СПБ Биржа" планирует запустить торги криптовалютой в этом году - 18.11.2026, ПРАЙМ
"СПБ Биржа" планирует запустить торги криптовалютой в этом году
"СПБ Биржа" планирует в этом году запустить торги криптовалютой, но на первом этапе ожидает лишь единичные сделки, заявил журналистам генеральный директор... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:37+0300
2026-11-18T16:37+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" планирует в этом году запустить торги криптовалютой, но на первом этапе ожидает лишь единичные сделки, заявил журналистам генеральный директор площадки Евгений Сердюков. "Мы планируем сделать это в этом году, то есть стартовать в этом году", - сказал он в кулуарах Уральской конференции НАУФОР, комментируя сроки запуска торгов криптовалютой. По его словам, биржа в высокой степени готовности к запуску торгов, но не спешит сделать первые сделки. "Готова торговая система, правила торгов, правила клиринга. Сейчас готовятся технологии и документы для получения лицензии цифрового депозитария", - пояснил Сердюков. "Но в этом году, я предполагаю, что будут какие-то единичные сделки. По мере готовности участников уже в следующем году мы ожидаем начала оборота, но в любом случае оценки наши консервативные", - отметил он. "Я смотрю на готовность участников рынка к тому, чтобы активно обслуживать клиентов. Я предполагаю, что все участники рынка, практически без исключения, в промышленном масштабе дадут сервис только в следующем году. Но реально заключать сделки начнут уже в этом году", - сказал гендиректор торговой площадки. Правила торгов, правила клиринга находятся на рассмотрении в Банке России, уточнил он. Российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но прежде они должны согласовать с регулятором правила проведения таких торгов. Указание ЦБ, устанавливающее требования к проведению организованных торгов с цифровыми валютами и цифровыми правами, ранее в ноябре зарегистрировал Минюст России.
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финансы, рынок, россия, науфор, банк россии
Финансы, Рынок, РОССИЯ, НАУФОР, Банк России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" планирует в этом году запустить торги криптовалютой, но на первом этапе ожидает лишь единичные сделки, заявил журналистам генеральный директор площадки Евгений Сердюков.
"Мы планируем сделать это в этом году, то есть стартовать в этом году", - сказал он в кулуарах Уральской конференции НАУФОР, комментируя сроки запуска торгов криптовалютой.
По его словам, биржа в высокой степени готовности к запуску торгов, но не спешит сделать первые сделки. "Готова торговая система, правила торгов, правила клиринга. Сейчас готовятся технологии и документы для получения лицензии цифрового депозитария", - пояснил Сердюков.
"Но в этом году, я предполагаю, что будут какие-то единичные сделки. По мере готовности участников уже в следующем году мы ожидаем начала оборота, но в любом случае оценки наши консервативные", - отметил он.
"Я смотрю на готовность участников рынка к тому, чтобы активно обслуживать клиентов. Я предполагаю, что все участники рынка, практически без исключения, в промышленном масштабе дадут сервис только в следующем году. Но реально заключать сделки начнут уже в этом году", - сказал гендиректор торговой площадки.
Правила торгов, правила клиринга находятся на рассмотрении в Банке России, уточнил он.
Российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но прежде они должны согласовать с регулятором правила проведения таких торгов. Указание ЦБ, устанавливающее требования к проведению организованных торгов с цифровыми валютами и цифровыми правами, ранее в ноябре зарегистрировал Минюст России.