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Счет за коммуналку в Британии может вырасти на 26% с января
Счет за коммуналку в Британии может вырасти на 26% с января - 18.11.2026, ПРАЙМ
Счет за коммуналку в Британии может вырасти на 26% с января
Cчет за электроэнергию и газ в Великобритании может вырасти более чем на четверть (26%) с января 2027 года, сообщает газета Guardian со ссылкой на аналитическую | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T17:53+0300
2026-11-18T17:53+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Cчет за электроэнергию и газ в Великобритании может вырасти более чем на четверть (26%) с января 2027 года, сообщает газета Guardian со ссылкой на аналитическую компанию Cornwall Insight. "Потолок цен на газ и электроэнергию, установленный правительством, вероятно, повысится на 26% уже в начале следующего года", - говорится в материале. Как пишет Guardian, средний годовой счет среднестатистического домохозяйства может увеличиться на 443 фунта стерлингов (584 доллара), что является одним из крупнейших квартальных скачков цен за всю историю наблюдений. Прогнозируемый рост связан в том числе с подорожанием энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке, отмечает газета. После начала конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
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мировая экономика, великобритания, ближний восток, иран
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Cчет за электроэнергию и газ в Великобритании может вырасти более чем на четверть (26%) с января 2027 года, сообщает газета Guardian со ссылкой на аналитическую компанию Cornwall Insight.
"Потолок цен на газ и электроэнергию, установленный правительством, вероятно, повысится на 26% уже в начале следующего года", - говорится в материале.
Как пишет Guardian, средний годовой счет среднестатистического домохозяйства может увеличиться на 443 фунта стерлингов (584 доллара), что является одним из крупнейших квартальных скачков цен за всю историю наблюдений. Прогнозируемый рост связан в том числе с подорожанием энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке, отмечает газета.
После начала конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.