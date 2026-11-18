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FT: Британия сопротивляется требованию ЕС ввести пошлины на китайские автомобили

FT: Британия сопротивляется требованию ЕС ввести пошлины на китайские автомобили - 18.11.2026, ПРАЙМ

FT: Британия сопротивляется требованию ЕС ввести пошлины на китайские автомобили

Великобритания сопротивляется требованию Евросоюза ввести пошлины на китайские автомобили в рамках нового соглашения по Brexit, сообщает газета Financial Times. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T20:58+0300

2026-11-18T20:58+0300

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ЛОНДОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания сопротивляется требованию Евросоюза ввести пошлины на китайские автомобили в рамках нового соглашения по Brexit, сообщает газета Financial Times. В пятницу в Брюсселе состоится саммит Великобритании и Евросоюза, в ходе которого стороны намерены подписать соглашение об экономическом партнерстве, которое изменит некоторые условия сделки по Brexit. "Британское правительство намерено отклонить требование ЕС о введении пошлин на китайские товары, аналогичных европейским", - пишет издание. Брюссель требует, чтобы Лондон в своих отношениях с другими странами согласился следовать европейской политике. Британское правительство не готово идти на такой шаг, так как не хочет портить отношения с Китаем, пишет издание. В случае отказа Лондон не получит доступа к европейскому рынку через программу Made in Europe, которая защищает европейских производителей от конкуренции с Китаем. Источник в дипломатических кругах ЕС заявил газете, что атмосфера в преддверии саммита "достаточно холодная".

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мировая экономика, великобритания, брюссель, лондон, ес, financial times