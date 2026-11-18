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FT: Британия сопротивляется требованию ЕС ввести пошлины на китайские автомобили
FT: Британия сопротивляется требованию ЕС ввести пошлины на китайские автомобили - 18.11.2026, ПРАЙМ
FT: Британия сопротивляется требованию ЕС ввести пошлины на китайские автомобили
Великобритания сопротивляется требованию Евросоюза ввести пошлины на китайские автомобили в рамках нового соглашения по Brexit, сообщает газета Financial Times. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T20:58+0300
2026-11-18T20:58+0300
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ЛОНДОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания сопротивляется требованию Евросоюза ввести пошлины на китайские автомобили в рамках нового соглашения по Brexit, сообщает газета Financial Times.
В пятницу в Брюсселе состоится саммит Великобритании и Евросоюза, в ходе которого стороны намерены подписать соглашение об экономическом партнерстве, которое изменит некоторые условия сделки по Brexit.
"Британское правительство намерено отклонить требование ЕС о введении пошлин на китайские товары, аналогичных европейским", - пишет издание.
Брюссель требует, чтобы Лондон в своих отношениях с другими странами согласился следовать европейской политике. Британское правительство не готово идти на такой шаг, так как не хочет портить отношения с Китаем, пишет издание. В случае отказа Лондон не получит доступа к европейскому рынку через программу Made in Europe, которая защищает европейских производителей от конкуренции с Китаем.
Источник в дипломатических кругах ЕС заявил газете, что атмосфера в преддверии саммита "достаточно холодная".
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мировая экономика, великобритания, брюссель, лондон, ес, financial times
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Брюссель, ЛОНДОН, ЕС, Financial Times
ЛОНДОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Великобритания сопротивляется требованию Евросоюза ввести пошлины на китайские автомобили в рамках нового соглашения по Brexit, сообщает газета Financial Times.
В пятницу в Брюсселе состоится саммит Великобритании и Евросоюза, в ходе которого стороны намерены подписать соглашение об экономическом партнерстве, которое изменит некоторые условия сделки по Brexit.
"Британское правительство намерено отклонить требование ЕС о введении пошлин на китайские товары, аналогичных европейским", - пишет издание.
Брюссель требует, чтобы Лондон в своих отношениях с другими странами согласился следовать европейской политике. Британское правительство не готово идти на такой шаг, так как не хочет портить отношения с Китаем, пишет издание. В случае отказа Лондон не получит доступа к европейскому рынку через программу Made in Europe, которая защищает европейских производителей от конкуренции с Китаем.
Источник в дипломатических кругах ЕС заявил газете, что атмосфера в преддверии саммита "достаточно холодная".