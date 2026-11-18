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Чехия согласовала соглашение на поставку газа из США
Чехия согласовала соглашение на поставку газа из США - 18.11.2026, ПРАЙМ
Чехия согласовала соглашение на поставку газа из США
Чехия согласовала соглашение на поставку газа из США в объеме 1,4 миллиарда кубических метров в год, сообщило агентство ЧТК. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:16+0300
2026-11-18T14:16+0300
2026-11-18T14:16+0300
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сша
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ПРАГА, 18 ноя - ПРАЙМ. Чехия согласовала соглашение на поставку газа из США в объеме 1,4 миллиарда кубических метров в год, сообщило агентство ЧТК.
"Чехия и США согласовали окончательный вариант соглашения о поставках газа. Контракт должен быть подписан в первом квартале следующего года", - говорится в сообщении агентства.
По его данным, соглашение с США должно обеспечить поставки газа в Чехию в течение следующих 15-20 лет, их объем составит 1,4 миллиарда кубических метров в год, что покроет пятую часть потребления газа в республике.
Ранее Чехия получала из России 95% газа, окончательно прекратив его импорт в 2024 году в связи с конфликтом на Украине. Ныне республика получает газ из Норвегии по трубопроводам, ведущим через территорию Германии, а также морским путем через терминал в нидерландском порту Эмсхавен, подавляющее большинство поставок приходится на США.
В апреле глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский говорил РИА Новости, что Европейский союз может стать зависим от американского СПГ.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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газ, сша, чехия, украина
ПРАГА, 18 ноя - ПРАЙМ. Чехия согласовала соглашение на поставку газа из США в объеме 1,4 миллиарда кубических метров в год, сообщило агентство ЧТК.
"Чехия и США согласовали окончательный вариант соглашения о поставках газа. Контракт должен быть подписан в первом квартале следующего года", - говорится в сообщении агентства.
По его данным, соглашение с США должно обеспечить поставки газа в Чехию в течение следующих 15-20 лет, их объем составит 1,4 миллиарда кубических метров в год, что покроет пятую часть потребления газа в республике.
Ранее Чехия получала из России 95% газа, окончательно прекратив его импорт в 2024 году в связи с конфликтом на Украине. Ныне республика получает газ из Норвегии по трубопроводам, ведущим через территорию Германии, а также морским путем через терминал в нидерландском порту Эмсхавен, подавляющее большинство поставок приходится на США.
В апреле глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский говорил РИА Новости, что Европейский союз может стать зависим от американского СПГ.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.