https://1prime.ru/20261118/chehija-875331479.html

Чехия согласовала соглашение на поставку газа из США

Чехия согласовала соглашение на поставку газа из США - 18.11.2026, ПРАЙМ

Чехия согласовала соглашение на поставку газа из США

Чехия согласовала соглашение на поставку газа из США в объеме 1,4 миллиарда кубических метров в год, сообщило агентство ЧТК. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:16+0300

2026-11-18T14:16+0300

2026-11-18T14:16+0300

газ

сша

чехия

украина

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875331479.jpg?1795000597

ПРАГА, 18 ноя - ПРАЙМ. Чехия согласовала соглашение на поставку газа из США в объеме 1,4 миллиарда кубических метров в год, сообщило агентство ЧТК. "Чехия и США согласовали окончательный вариант соглашения о поставках газа. Контракт должен быть подписан в первом квартале следующего года", - говорится в сообщении агентства. По его данным, соглашение с США должно обеспечить поставки газа в Чехию в течение следующих 15-20 лет, их объем составит 1,4 миллиарда кубических метров в год, что покроет пятую часть потребления газа в республике. Ранее Чехия получала из России 95% газа, окончательно прекратив его импорт в 2024 году в связи с конфликтом на Украине. Ныне республика получает газ из Норвегии по трубопроводам, ведущим через территорию Германии, а также морским путем через терминал в нидерландском порту Эмсхавен, подавляющее большинство поставок приходится на США. В апреле глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский говорил РИА Новости, что Европейский союз может стать зависим от американского СПГ. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

сша

чехия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сша, чехия, украина