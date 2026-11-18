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Чернышенко будет курировать нацпроект "Экономика данных"

Чернышенко будет курировать нацпроект "Экономика данных" - 18.11.2026, ПРАЙМ

Чернышенко будет курировать нацпроект "Экономика данных"

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко будет курировать нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и входящие в его состав федеральные... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:17+0300

2026-11-18T10:17+0300

2026-11-18T10:17+0300

технологии

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко будет курировать нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и входящие в его состав федеральные проекты, сообщила пресс-служба правительства России. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей ряда действующих национальных и федеральных проектов. "Так, национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и входящие в его состав федеральные проекты… закреплены за вице-премьером Дмитрием Чернышенко", - говорится в сообщении. В частности, речь идет о таких федеральных проектах "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет", "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы", "Искусственный интеллект", "Цифровое государственное управление", "Отечественные решения", "Прикладные исследования и перспективные разработки", "Инфраструктура кибербезопасности", "Кадры для цифровой трансформации", "Государственная статистика".

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технологии, дмитрий чернышенко, михаил мишустин