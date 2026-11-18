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Четверть играющих в видеоигры россиян хотят взять отгул к выходу GTA VI

Четверть играющих в видеоигры россиян хотят взять отгул к выходу GTA VI - 18.11.2026, ПРАЙМ

Четверть играющих в видеоигры россиян хотят взять отгул к выходу GTA VI

Четверть регулярно играющих в видеоигры россиян отпросились с работы или планируют это сделать к выходу новой части видеоигры GTA, говорится в исследовании... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:44+0300

2026-11-18T14:44+0300

2026-11-18T14:47+0300

общество

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Четверть регулярно играющих в видеоигры россиян отпросились с работы или планируют это сделать к выходу новой части видеоигры GTA, говорится в исследовании сервиса Dream Job, которое они провели для РИА Новости. Выход видеоигры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games на игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября 2026 года. "Среди тех опрошенных, которые являются заядлыми геймерами, то есть играют в видеоигры несколько раз в неделю и чаще, отгул под выход GTA возьмут 26%", - выяснили аналитики. В целом почти каждый четвертый работающий респондент хоть раз в жизни брал отпуск или отгул, чтобы попасть на какое-то событие. Еще 12% хотели бы, но не брали. Основная причина подобных отгулов - поход на концерт или фестиваль (14%). Следом по популярности идут сериальные или кино-премьеры (5,3%), спортивные матчи и турниры (5,1%), выходы новых игр (2,6%). "Женщины чаще отпрашиваются на концерты и фестивали. Мужчины берут отгулы под матчи и выход игр", - добавили аналитики. Интересно, что половина отпрашивающихся из-за выхода новой игры, фильма или концерта обычно скрывают настоящую причину отгула. Еще 16% просто берут отпуск на нужные даты без объяснений, а честно говорят о причинах 33%. "Если работодатель знал причину, отказ был редким. Спокойно одобрили в 2,4 раза чаще, чем с недовольством", - отметили аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , playstation, россия, работа