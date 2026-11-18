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В поезде Деда Мороза появился новый вагон-цирк

В поезде Деда Мороза появился новый вагон-цирк - 18.11.2026, ПРАЙМ

В поезде Деда Мороза появился новый вагон-цирк

Вагон-цирк появился в поезде Деда Мороза, который курсирует по городам России в рамках своего новогоднего путешествия, сообщили РЖД. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:33+0300

2026-11-18T19:33+0300

2026-11-18T19:33+0300

бизнес

россия

новый уренгой

дед мороз

ржд

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Вагон-цирк появился в поезде Деда Мороза, который курсирует по городам России в рамках своего новогоднего путешествия, сообщили РЖД. "Сегодня Всероссийский Дед Мороз отмечает день рождения. Железнодорожники сделали ему особенный подарок: новый вагон для его праздничного поезда - "Вагон Цирк". С ним Поезд Деда Мороза станет еще волшебнее, а программа развлечений для детей - интереснее и насыщеннее", - говорится в сообщении. Премьера спектакля с участием волшебных героев, фокусами и магическими превращениями состоится в Серове (21 ноября с 14.00 до 21.00). "Юные зрители станут участниками музыкального мультимедийного представления "Чудеса в Цирке Поезда Деда Мороза" и познакомятся с новыми членами команды: добрым фокусником Чародейкиным и очаровательной акробаткой Бусинкой - главной цирковой помощницей Деда Мороза", - пишут РЖД. Билеты на представление продаются на платформе у проводника-аниматора. Дети от 3 до 5 лет могут посетить цирк только в сопровождении взрослого, а дети от 6 до 12 лет - самостоятельно. Поезд Деда Мороза отправился в путешествие в этом сезоне 8 ноября. Как сообщал РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников, состав посетит 65 городов, в том числе более 10 населенных пунктов, где ни разу не был. В их числе Нягань, Новый Уренгой, Сызрань и другие. Праздничный состав завершит свое путешествие 9 января 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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