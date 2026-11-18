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Дмитриев отметил прагматичный настрой на деловом саммите АТЭС
Дмитриев отметил прагматичный настрой на деловом саммите АТЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ
Дмитриев отметил прагматичный настрой на деловом саммите АТЭС
Прагматичный настрой был на деловом саммите АТЭС, многие его участники проявили заинтересованность к российскому рынку, плюс безусловно сильное внимание... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:26+0300
2026-11-18T10:26+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Прагматичный настрой был на деловом саммите АТЭС, многие его участники проявили заинтересованность к российскому рынку, плюс безусловно сильное внимание приковано к предстоящей трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. Участие в этом саммите открыло в среду рабочий график президента России Владимира Путина в Китае.
"Знаете, на деловом саммите очень такой прагматичный настрой, где многие заинтересованы в российском рынке. Многие считают, что мы сейчас проходим такую точку перелома, где многие компании будут все больше и больше инвестировать на российский рынок, особенно из стран АТЭС. Поэтому очень деловой такой настрой, большой интерес к России", - сказал Дмитриев журналистам на полях саммита АТЭС.
"Безусловно, очень важное такое, сильное внимание к трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США. Многие считают, что это такое важное историческое и знаковое событие, потому что во многом эти страны могут определять фактически, в том числе, важные вещи в геополитике совместно", - продолжил он.
Трехсторонняя встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом запланирована на четверг.
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РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Си Цзиньпин, АТЭС, РФПИ
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Прагматичный настрой был на деловом саммите АТЭС, многие его участники проявили заинтересованность к российскому рынку, плюс безусловно сильное внимание приковано к предстоящей трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. Участие в этом саммите открыло в среду рабочий график президента России Владимира Путина в Китае.
"Знаете, на деловом саммите очень такой прагматичный настрой, где многие заинтересованы в российском рынке. Многие считают, что мы сейчас проходим такую точку перелома, где многие компании будут все больше и больше инвестировать на российский рынок, особенно из стран АТЭС. Поэтому очень деловой такой настрой, большой интерес к России", - сказал Дмитриев журналистам на полях саммита АТЭС.
"Безусловно, очень важное такое, сильное внимание к трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США. Многие считают, что это такое важное историческое и знаковое событие, потому что во многом эти страны могут определять фактически, в том числе, важные вещи в геополитике совместно", - продолжил он.
Трехсторонняя встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом запланирована на четверг.