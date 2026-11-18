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Дмитриев призвал наращивать присутствие российских маркетплейсов в АТЭС

Дмитриев призвал наращивать присутствие российских маркетплейсов в АТЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ

Дмитриев призвал наращивать присутствие российских маркетплейсов в АТЭС

Российские маркетплейсы хорошо взаимодействуют со странами АТЭС, не только в части поставок на российский рынок, но и как площадка для отечественных... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:06+0300

2026-11-18T11:06+0300

2026-11-18T11:06+0300

россия

финансы

кирилл дмитриев

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы хорошо взаимодействуют со странами АТЭС, не только в части поставок на российский рынок, но и как площадка для отечественных экспортеров, и это их присутствие надо наращивать, заявил журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "И так наши маркетплейсы хорошо взаимодействуют со странами АТЭС, потому что это не только те продукты, которые из стран АТЭС приходят в Россию, это очень важная площадка для российских продуктов, российских компаний для выхода на страны АТЭС. Они и так присутствуют, надо это присутствие усиливать, увеличивать", - ответил Дмитриев на вопрос, обсуждаются ли какие-то проекты по выходу российских маркетплейсов на рынки стран АТЭС. Он подчеркнул, что очень важно российскому бизнесу, в том числе малому и среднему, использовать российские платформенные решения, находя возможности для роста своих продаж на рынках стран АТЭС. "Здесь, например, вот очень большой спрос к нашей агропродукции, к нашим различным, в том числе экологическим продуктам. И много что Россия может предоставить. Поэтому важно видеть наши вот эти платформенные решения как возможность для экспорта российских, в том числе малых и средних бизнесов", - заключил спецпредставитель президента России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, кирилл дмитриев, атэс