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Диалог с американским бизнесом продолжается, заявил Дмитриев

Диалог с американским бизнесом продолжается, заявил Дмитриев - 18.11.2026, ПРАЙМ

Диалог с американским бизнесом продолжается, заявил Дмитриев

Диалог с американским бизнесом продолжается, встречи были и в рамках нынешнего делового саммита АТЭС, все готовятся к дальнейшему развитию экономического... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:37+0300

2026-11-18T11:37+0300

2026-11-18T11:37+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Диалог с американским бизнесом продолжается, встречи были и в рамках нынешнего делового саммита АТЭС, все готовятся к дальнейшему развитию экономического сотрудничества, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Диалоги с американскими бизнесменами были. Они весьма конструктивные, созидательные. Все уже готовятся к тому, как двигаться в экономическом развитии по завершении украинского конфликта. Поэтому этот диалог продолжается", - сказал Дмитриев в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос о том, с какими американскими бизнесменами ему удалось пообщаться на деловом саммите АТЭС. Дмитриев добавил, что конкретных людей назвать не может. "Определенные политические силы сумели создать атмосферу, что любое взаимодействие с Россией это плохо... Из того, кого я публично могу озвучить, но он не американский бизнесмен, здесь вот был Джеффри Сакс. Это такой человек больше из экономического круга, который имеет очень трезвый взгляд на многие вещи", - добавил спецпредставитель президента России. По его словам, в частности с американскими партнерами в рамках делового саммита АТЭС обсуждалась энергетика, так как у России и США всегда было очень большое сотрудничество в этой сфере, в том числе в Арктике. "И даже в сфере дата-центров есть большая возможность. Потому что у России есть конкурентное преимущество - фактически самая дешевая электроэнергия в мире для дата-центров. Это очень важное конкурентное преимущество. Поэтому абсолютно прагматический, практический диалог в тех сферах, где у России важное преимущество над другими странами", - добавил Дмитриев. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

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россия, мировая экономика, сша, арктика, кирилл дмитриев, джеффри сакс, атэс, рфпи