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В ДНР энергетики резервируют мощности для подачи напряжения на котельные
В ДНР энергетики резервируют мощности для подачи напряжения на котельные - 18.11.2026, ПРАЙМ
В ДНР энергетики резервируют мощности для подачи напряжения на котельные
Энергетики резервируют мощности электроэнергии для подачи необходимого напряжения на простаивающие котельные, чтобы возобновить подачу тепла в дома жителей и на | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T19:03+0300
2026-11-18T19:03+0300
2026-11-18T19:03+0300
общество
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ДОНЕЦК, 18 ноя – ПРАЙМ. Энергетики резервируют мощности электроэнергии для подачи необходимого напряжения на простаивающие котельные, чтобы возобновить подачу тепла в дома жителей и на социальные объекты в ДНР, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.
Ранее в среду Чертков сообщал, что около 125 тысяч абонентов остались без света в ДНР из-за недостатка доступной мощности сети, обесточено 228 котельных.
"Сейчас приоритетная задача - подать необходимое напряжение на простаивающие котельные и возобновить подачу тепла в дома наших жителей и на социальные объекты. Для этого энергетики резервируют мощности, и временные отключения бытовых абонентов частично связаны с этим обстоятельством", - написал Чертков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что данная практика особенно актуальна для крупных котельных, обслуживающих целые микрорайоны. Чем мощнее тепловое и насосное оборудование, тем большее входное напряжение необходимо для его запуска и бесперебойной работы.
"Аварийные бригады работают непрерывно. В ближайшее время энергетики планируют запитать всех абонентов", - отметил Чертков.
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общество
ДОНЕЦК, 18 ноя – ПРАЙМ. Энергетики резервируют мощности электроэнергии для подачи необходимого напряжения на простаивающие котельные, чтобы возобновить подачу тепла в дома жителей и на социальные объекты в ДНР, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.
Ранее в среду Чертков сообщал, что около 125 тысяч абонентов остались без света в ДНР из-за недостатка доступной мощности сети, обесточено 228 котельных.
"Сейчас приоритетная задача - подать необходимое напряжение на простаивающие котельные и возобновить подачу тепла в дома наших жителей и на социальные объекты. Для этого энергетики резервируют мощности, и временные отключения бытовых абонентов частично связаны с этим обстоятельством", - написал Чертков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что данная практика особенно актуальна для крупных котельных, обслуживающих целые микрорайоны. Чем мощнее тепловое и насосное оборудование, тем большее входное напряжение необходимо для его запуска и бесперебойной работы.
"Аварийные бригады работают непрерывно. В ближайшее время энергетики планируют запитать всех абонентов", - отметил Чертков.