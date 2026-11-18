https://1prime.ru/20261118/dnr-875349043.html

В ДНР энергетики резервируют мощности для подачи напряжения на котельные

В ДНР энергетики резервируют мощности для подачи напряжения на котельные - 18.11.2026, ПРАЙМ

В ДНР энергетики резервируют мощности для подачи напряжения на котельные

Энергетики резервируют мощности электроэнергии для подачи необходимого напряжения на простаивающие котельные, чтобы возобновить подачу тепла в дома жителей и на | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:03+0300

2026-11-18T19:03+0300

2026-11-18T19:03+0300

общество

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ДОНЕЦК, 18 ноя – ПРАЙМ. Энергетики резервируют мощности электроэнергии для подачи необходимого напряжения на простаивающие котельные, чтобы возобновить подачу тепла в дома жителей и на социальные объекты в ДНР, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков. Ранее в среду Чертков сообщал, что около 125 тысяч абонентов остались без света в ДНР из-за недостатка доступной мощности сети, обесточено 228 котельных. "Сейчас приоритетная задача - подать необходимое напряжение на простаивающие котельные и возобновить подачу тепла в дома наших жителей и на социальные объекты. Для этого энергетики резервируют мощности, и временные отключения бытовых абонентов частично связаны с этим обстоятельством", - написал Чертков в своем Telegram-канале. Он добавил, что данная практика особенно актуальна для крупных котельных, обслуживающих целые микрорайоны. Чем мощнее тепловое и насосное оборудование, тем большее входное напряжение необходимо для его запуска и бесперебойной работы. "Аварийные бригады работают непрерывно. В ближайшее время энергетики планируют запитать всех абонентов", - отметил Чертков.

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общество