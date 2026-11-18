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ДОМ.РФ открыл прием заявок на льготное финансирование проектов в ДФО

ДОМ.РФ открыл прием заявок на льготное финансирование проектов в ДФО - 18.11.2026, ПРАЙМ

ДОМ.РФ открыл прием заявок на льготное финансирование проектов в ДФО

ДОМ.РФ открыл прием заявок на льготное финансирование проектов на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олега... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T08:17+0300

2026-11-18T08:17+0300

2026-11-18T08:17+0300

бизнес

россия

дальний восток

благовещенск

амурская область

олег кожемяко

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ДОМ.РФ открыл прием заявок на льготное финансирование проектов на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко. "ДОМ.РФ объявляет о старте кампании по рассмотрению заявок от субъектов Дальневосточного федерального округа для финансирования проектов через выпуск облигаций. Механизм дальневосточных облигаций позволяет направлять средства для строительства любых объектов, включенных в долгосрочные комплексные планы развития городов Дальнего Востока", - говорится в сообщении. На этапе предварительной подготовки ДОМ.РФ отобрал два проекта для финансирования за счет дальневосточных облигаций, которые уже получили одобрение правительственной комиссии. В число пилотных инициатив вошли строительство международного общественного центра "Золотая миля" в Благовещенске Амурской области и возведение блочно-модульной газовой котельной для Жатайской судоверфи в Якутске. Общий объем инвестиций в эти объекты может составить более 15 миллиардов рублей. "Механизм льготного финансирования проектов через выпуск облигаций ДОМ.РФ помогает модернизации социальной инфраструктуры и обновлению городских пространств. Это еще одна возможность привлечь деньги с рынка для строительства важных для регионов объектов. На эти средства появляются новые школы, детские сады, дороги, инженерные сети, спортивные сооружения. Это те объекты, которые напрямую влияют на объемы жилого строительства, формируют комфортные условия для жизни и повышают качество жизни дальневосточников", - отметил Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.

дальний восток

благовещенск

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бизнес, россия, дальний восток, благовещенск, амурская область, олег кожемяко