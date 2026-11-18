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"Домодедово" с 1 января проиндексирует тарифы для авиакомпаний

"Домодедово" с 1 января проиндексирует тарифы для авиакомпаний - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Домодедово" с 1 января проиндексирует тарифы для авиакомпаний

Аэропорт "Домодедово" с 1 января 2027 года проиндексирует тарифы для авиакомпаний на 6,35% и будет корректировать их на уровень инфляции не чаще раза в год,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:55+0300

2026-11-18T19:55+0300

2026-11-18T19:55+0300

бизнес

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

росавиация

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" с 1 января 2027 года проиндексирует тарифы для авиакомпаний на 6,35% и будет корректировать их на уровень инфляции не чаще раза в год, сообщил генеральный директор авиагавани Андрей Никулин. "Домодедово" в 2025 году корректировал тарифы на обслуживание авиакомпаний трижды: в январе, марте и июле. Теперь предполагается, что аэропорт будет делать это реже - раз в год. "Единственное повышение тарифов, которое у нас есть - это на уровень инфляции, на 6,35%, с 1 января. Не более раза в год мы будем повышать тарифы на уровень инфляции", - сказал Никулин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России". Генеральный директор отметил, что с момента приобретения аэропорта структурой "Шереметьево" тарифы не поднимались ни разу. "У нас понятная политика для всех - и для контролирующих органов, Минтранса, Росавиации, и для авиакомпаний. То есть они знают, что наши тарифы растут один раз в год и растут на процент инфляции", - подчеркнул он. Суд в июне 2025 года взыскал в доход государства 100% долей владельца аэропорта ООО "ДМЕ Холдинг". А в январе новым владельцем "Домодедово" стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", выигравшая аукцион за 66,1 миллиарда рублей. В августе 2026 года совладельцем "Домодедово" с долей 25,01% стал аэропорт "Внуково".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево, росавиация