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В Египте назвали четыре приоритетных направления сотрудничества России и Африки
В Египте назвали четыре приоритетных направления сотрудничества России и Африки - 18.11.2026, ПРАЙМ
В Египте назвали четыре приоритетных направления сотрудничества России и Африки
Сельское хозяйство, энергетика, технологии и промышленность должны стать четырьмя приоритетными направлениями развития сотрудничества России со странами Африки, | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T11:43+0300
2026-11-18T11:43+0300
2026-11-18T11:43+0300
мировая экономика
россия
африка
египет
каир
валдай
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КАИР, 18 ноя - ПРАЙМ. Сельское хозяйство, энергетика, технологии и промышленность должны стать четырьмя приоритетными направлениями развития сотрудничества России со странами Африки, заявил помощник премьер-министра Египта, генеральный директор Центра информации и поддержки принятия решений при правительстве страны Осама Эль-Гохари.
"Я вижу четыре направления, которые заслуживают особого внимания. Это продовольственная безопасность и сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура, технологии и управление водными ресурсами, промышленность и региональная торговля", - сказал Эль-Гохари в своем выступлении на открытии IV Российско-африканской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Каире.
По словам политика, реализация энергетических проектов должна сопровождаться подготовкой местных инженеров и технических специалистов, а также созданием возможностей для африканских поставщиков.
Особое внимание Эль-Гохари призвал уделить совместным научным исследованиям, направленным на повышение эффективности орошения, совершенствование управления водными ресурсами и развитие цифровых государственных услуг.
Он также отметил, что создание совместных промышленных предприятий и их интеграция в Африканскую континентальную зону свободной торговли позволят расширить рынки сбыта и укрепить торговые связи между государствами континента.
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мировая экономика, россия, африка, египет, каир, валдай
Мировая экономика, РОССИЯ, АФРИКА, ЕГИПЕТ, Каир, Валдай
КАИР, 18 ноя - ПРАЙМ. Сельское хозяйство, энергетика, технологии и промышленность должны стать четырьмя приоритетными направлениями развития сотрудничества России со странами Африки, заявил помощник премьер-министра Египта, генеральный директор Центра информации и поддержки принятия решений при правительстве страны Осама Эль-Гохари.
"Я вижу четыре направления, которые заслуживают особого внимания. Это продовольственная безопасность и сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура, технологии и управление водными ресурсами, промышленность и региональная торговля", - сказал Эль-Гохари в своем выступлении на открытии IV Российско-африканской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Каире.
По словам политика, реализация энергетических проектов должна сопровождаться подготовкой местных инженеров и технических специалистов, а также созданием возможностей для африканских поставщиков.
Особое внимание Эль-Гохари призвал уделить совместным научным исследованиям, направленным на повышение эффективности орошения, совершенствование управления водными ресурсами и развитие цифровых государственных услуг.
Он также отметил, что создание совместных промышленных предприятий и их интеграция в Африканскую континентальную зону свободной торговли позволят расширить рынки сбыта и укрепить торговые связи между государствами континента.