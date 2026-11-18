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В Египте назвали четыре приоритетных направления сотрудничества России и Африки

В Египте назвали четыре приоритетных направления сотрудничества России и Африки - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Египте назвали четыре приоритетных направления сотрудничества России и Африки

Сельское хозяйство, энергетика, технологии и промышленность должны стать четырьмя приоритетными направлениями развития сотрудничества России со странами Африки, | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:43+0300

2026-11-18T11:43+0300

2026-11-18T11:43+0300

мировая экономика

россия

африка

египет

каир

валдай

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КАИР, 18 ноя - ПРАЙМ. Сельское хозяйство, энергетика, технологии и промышленность должны стать четырьмя приоритетными направлениями развития сотрудничества России со странами Африки, заявил помощник премьер-министра Египта, генеральный директор Центра информации и поддержки принятия решений при правительстве страны Осама Эль-Гохари. "Я вижу четыре направления, которые заслуживают особого внимания. Это продовольственная безопасность и сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура, технологии и управление водными ресурсами, промышленность и региональная торговля", - сказал Эль-Гохари в своем выступлении на открытии IV Российско-африканской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Каире. По словам политика, реализация энергетических проектов должна сопровождаться подготовкой местных инженеров и технических специалистов, а также созданием возможностей для африканских поставщиков. Особое внимание Эль-Гохари призвал уделить совместным научным исследованиям, направленным на повышение эффективности орошения, совершенствование управления водными ресурсами и развитие цифровых государственных услуг. Он также отметил, что создание совместных промышленных предприятий и их интеграция в Африканскую континентальную зону свободной торговли позволят расширить рынки сбыта и укрепить торговые связи между государствами континента.

африка

египет

каир

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мировая экономика, россия, африка, египет, каир, валдай