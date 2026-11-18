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В Египте оценили перспективы сотрудничества России и Африки в продовольствии
В Египте оценили перспективы сотрудничества России и Африки в продовольствии - 18.11.2026, ПРАЙМ
В Египте оценили перспективы сотрудничества России и Африки в продовольствии
Совместные инвестиции России и африканских стран в производство удобрений и переработку сельскохозяйственной продукции способны вывести сотрудничество сторон в... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T11:52+0300
2026-11-18T11:52+0300
2026-11-18T11:52+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
египет
каир
африка
валдай
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КАИР, 18 ноя – ПРАЙМ. Совместные инвестиции России и африканских стран в производство удобрений и переработку сельскохозяйственной продукции способны вывести сотрудничество сторон в области продовольственной безопасности на новый уровень, заявил помощник премьер-министра Египта Осама Эль-Гохари.
"Надежные поставки зерна и удобрений остаются крайне важными. Совместные инвестиции в производство удобрений, переработку продовольствия, современные методы ведения сельского хозяйства, хранение и транспортировку продукции могут вывести это сотрудничество на новый уровень", - сказал Эль-Гохари в своем выступлении на открытии IV Российско-африканской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Каире.
Египетский политик отметил, что экономическое будущее Африки зависит от способности государств континента превращать имеющиеся ресурсы в продукцию с добавленной стоимостью.
Эль-Гохари подчеркнул, что российские капиталовложения должны способствовать увеличению объемов местного производства, созданию рабочих мест и формированию устойчивых профессиональных компетенций в африканских странах.
Четвертая Российско-африканская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Каире совместно с Центром информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта. В мероприятии на тему "Сотрудничество России и стран Африки в современном мире" принимают участие политические деятели и эксперты из восьми стран.
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сельское хозяйство, мировая экономика, египет, каир, африка, валдай
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЕГИПЕТ, Каир, АФРИКА, Валдай
КАИР, 18 ноя – ПРАЙМ. Совместные инвестиции России и африканских стран в производство удобрений и переработку сельскохозяйственной продукции способны вывести сотрудничество сторон в области продовольственной безопасности на новый уровень, заявил помощник премьер-министра Египта Осама Эль-Гохари.
"Надежные поставки зерна и удобрений остаются крайне важными. Совместные инвестиции в производство удобрений, переработку продовольствия, современные методы ведения сельского хозяйства, хранение и транспортировку продукции могут вывести это сотрудничество на новый уровень", - сказал Эль-Гохари в своем выступлении на открытии IV Российско-африканской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Каире.
Египетский политик отметил, что экономическое будущее Африки зависит от способности государств континента превращать имеющиеся ресурсы в продукцию с добавленной стоимостью.
Эль-Гохари подчеркнул, что российские капиталовложения должны способствовать увеличению объемов местного производства, созданию рабочих мест и формированию устойчивых профессиональных компетенций в африканских странах.
Четвертая Российско-африканская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Каире совместно с Центром информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта. В мероприятии на тему "Сотрудничество России и стран Африки в современном мире" принимают участие политические деятели и эксперты из восьми стран.