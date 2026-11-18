https://1prime.ru/20261118/egipet-875320098.html

В Египте оценили перспективы сотрудничества России и Африки в продовольствии

В Египте оценили перспективы сотрудничества России и Африки в продовольствии - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Египте оценили перспективы сотрудничества России и Африки в продовольствии

Совместные инвестиции России и африканских стран в производство удобрений и переработку сельскохозяйственной продукции способны вывести сотрудничество сторон в... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:52+0300

2026-11-18T11:52+0300

2026-11-18T11:52+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

египет

каир

африка

валдай

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875320098.jpg?1794991941

КАИР, 18 ноя – ПРАЙМ. Совместные инвестиции России и африканских стран в производство удобрений и переработку сельскохозяйственной продукции способны вывести сотрудничество сторон в области продовольственной безопасности на новый уровень, заявил помощник премьер-министра Египта Осама Эль-Гохари. "Надежные поставки зерна и удобрений остаются крайне важными. Совместные инвестиции в производство удобрений, переработку продовольствия, современные методы ведения сельского хозяйства, хранение и транспортировку продукции могут вывести это сотрудничество на новый уровень", - сказал Эль-Гохари в своем выступлении на открытии IV Российско-африканской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Каире. Египетский политик отметил, что экономическое будущее Африки зависит от способности государств континента превращать имеющиеся ресурсы в продукцию с добавленной стоимостью. Эль-Гохари подчеркнул, что российские капиталовложения должны способствовать увеличению объемов местного производства, созданию рабочих мест и формированию устойчивых профессиональных компетенций в африканских странах. Четвертая Российско-африканская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Каире совместно с Центром информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта. В мероприятии на тему "Сотрудничество России и стран Африки в современном мире" принимают участие политические деятели и эксперты из восьми стран.

египет

каир

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, египет, каир, африка, валдай