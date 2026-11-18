https://1prime.ru/20261118/egipet-875346224.html

Россиянам рассказали, за что нужно доплачивать в отелях Египта в Новый год﻿

Россиянам рассказали, за что нужно доплачивать в отелях Египта в Новый год﻿ - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, за что нужно доплачивать в отелях Египта в Новый год﻿

Российским туристам, которые хотят отпраздновать Новый год в Египте, нужно будет доплачивать за праздничные мероприятия, стоимость дополнительных программ... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:18+0300

2026-11-18T18:18+0300

2026-11-18T18:18+0300

туризм

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ХУРГАДА (Египет), 18 ноя - ПРАЙМ. Российским туристам, которые хотят отпраздновать Новый год в Египте, нужно будет доплачивать за праздничные мероприятия, стоимость дополнительных программ составляет от 50 до 250 долларов на человека в зависимости от уровня отеля, рассказала генеральный директор турагентства "Реголит" Наталия Калиничева. "Новый год в Египте. Хоть "все включено", но новогодние мероприятия дополнительные. Доплата разная, в зависимости от уровня отеля: на человека от 50 долларов до 250", - сказала она на встрече с журналистами в рамках проведения премии Starway, учрежденной туроператором Сoral Travel. По ее словам, отели Египта заявляют новогоднюю программу ближе к датам заезда - как правило путешественники ужинают в основном ресторане, а далее встречают Новый год с музыкальной программой и фуршетом. Калиничева подчеркнула, что доплата за детей может быть меньше - все зависит от возраста ребенка. "До двух лет у нас ничего не берется, если старше двух лет - с двух до 12 лет детская политика в основном в отелях, может быть, там будет какая-то скидка, но это, опять-таки, зависит от политики отеля", - заключила она.

египет

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туризм, бизнес, общество , египет