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ЕК предложила предоставить Украине новый кредит на 45 миллиардов евро

ЕК предложила предоставить Украине новый кредит на 45 миллиардов евро - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЕК предложила предоставить Украине новый кредит на 45 миллиардов евро

Еврокомиссия предложила предоставить Украине новый кредит на 45 миллиардов евро в дополнение к ранее согласованному финансированию на 90 миллиардов евро,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:30+0300

2026-11-18T13:30+0300

2026-11-18T13:30+0300

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила предоставить Украине новый кредит на 45 миллиардов евро в дополнение к ранее согласованному финансированию на 90 миллиардов евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. "На 2026 год потребности Украины покрыты. Сегодня мы предлагаем еще 45 миллиардов евро для покрытия двух третей ее потребностей на 2027 год", - написала она. Ранее ЕС согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Согласно опубликованным Politico сведениям о новом предложении Еврокомиссии, дополнительные 45 миллиардов предполагается привлечь через общие заимствования под гарантии бюджета ЕС, предусмотрев возможность погашения за счет будущих российских репараций или замороженных активов РФ.

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финансы, мировая экономика, украина, урсула фон дер ляйен, ес, ек, politico