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Эксперт оценил риск банкротства качественных ТЦ в России в 7-10%

Эксперт оценил риск банкротства качественных ТЦ в России в 7-10% - 18.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил риск банкротства качественных ТЦ в России в 7-10%

Примерно 7-10% качественных торговых центров в России могут обанкротиться, сообщил РИА Недвижимость сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T05:27+0300

2026-11-18T05:27+0300

2026-11-18T08:24+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Примерно 7-10% качественных торговых центров в России могут обанкротиться, сообщил РИА Недвижимость сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Павел Люлин. "Около половины торговых центров у нас закредитованы, а помимо кредитной нагрузки им надо еще надо нести бремя содержания своих объектов. Я думаю, что из них примерно 7-10% близки к тому, чтобы начать скатываться, они находятся в красной зоне и могут обанкротиться. Это если рассматривать качественные ТЦ, которых мы насчитываем около 2 тысяч, но не только они", – сказал он. По прогнозу Люлина, возможное банкротство проблемных торговых центров не произойдет одномоментно, так как их экономику поддерживают долгосрочные договоры с арендаторами, обычно продолжительностью пять-семь лет. Однако по их истечении и при достижении уровня пустующих площадей отметки в 50% наступит кризис, подчеркнул он. Чаще, по словам сопредседателя АТЭР, проблемные торговые центры сразу не закрываются, а меняют владельца, но могут и быть проданы под снос и дальнейшую застройку участка другим типом недвижимости, как правило, жилье. "Они переходят из рук в руки, владельцы что-то с ними делают, проводят реконцепцию, либо их просто продают под снос. Однако на месте не каждого торгового центра можно построить что-то более интересное, например жилье, так как есть градостроительный план, есть функционал земли. А так, я уверен, на месте половины торговых центров уже стояло бы жилье", – добавил Люлин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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