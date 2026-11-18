https://1prime.ru/20261118/ekspert-875319659.html

Эксперт оценила перспективы программы ВНЖ за инвестиции в Турции

Эксперт оценила перспективы программы ВНЖ за инвестиции в Турции - 18.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценила перспективы программы ВНЖ за инвестиции в Турции

Новая программа предоставления вида на жительство за инвестиции может привлечь в Турцию иностранцев, в том числе россиян, однако растущая стоимость жизни... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:40+0300

2026-11-18T11:40+0300

2026-11-18T11:40+0300

бизнес

россия

турция

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875319659.jpg?1794991213

АНКАРА, 18 ноя - ПРАЙМ. Новая программа предоставления вида на жительство за инвестиции может привлечь в Турцию иностранцев, в том числе россиян, однако растущая стоимость жизни способна ослабить этот интерес, заявила РИА Новости глава аналитического центра "Турция-экономикс", экономический обозреватель Озлем Текиндер. Иностранцы, инвестировавшие в Турции не менее 150 тысяч долларов, смогут получить вид на жительство на три года, а вложившие от 200 тысяч долларов - на пять лет, следует из решения президента страны, опубликованного в официальном печатном органе правительства Resmî Gazete. Документ предусматривает четыре варианта вложений: размещение средств на депозите в работающем в Турции банке, приобретение государственных долговых инструментов, покупку паев фондов недвижимости или венчурного капитала, а также взносы в систему индивидуального пенсионного обеспечения по установленным планам. "Возможность получить вид на жительство за инвестиции привлечет внимание иностранцев, в том числе россиян. Однако высокая инфляция и рост стоимости жизни могут отпугнуть потенциальных участников программы", - сказала РИА Новости Текиндер. По ее оценке, интерес к новому механизму будет зависеть не только от условий получения ВНЖ, но и от расходов на проживание в стране. По оценке Евразийского банка развития, накопленные прямые инвестиции из России в Турцию к концу первого полугодия 2025 года достигли 29,1 миллиарда долларов против 28 миллиардов по итогам 2024 года. Центробанк Турции повысил прогноз инфляции на текущий год с до 29,5% с 28%, и сразу до 21% с 15% - на следующий, сообщил ранее глава регулятора Фатих Карахан. При этом совсем недавно он сообщал о повышении прогноза инфляции на 2026 год с 26% до 28% и на 15% в 2027 году. Но в среднесрочной перспективе регулятор еще рассчитывает добиться ее стабилизации на целевом уровне в 5%. Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TÜİK). Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, турция