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Эксперт рассказал, что должно стать основой сотрудничества России и Африки

Эксперт рассказал, что должно стать основой сотрудничества России и Африки - 18.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что должно стать основой сотрудничества России и Африки

Совместные научные исследования и разработка технологий должны стать основой сотрудничества России и африканских стран вместо традиционной модели передачи... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:44+0300

2026-11-18T14:44+0300

2026-11-18T14:44+0300

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мировая экономика

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КАИР, 18 ноя - ПРАЙМ. Совместные научные исследования и разработка технологий должны стать основой сотрудничества России и африканских стран вместо традиционной модели передачи готовых технологических решений, поделился мнением с РИА Новости профессор Технического университета Цване (ЮАР) Расиган Махарадж на полях IV Российско-африканской конференции клуба "Валдай" в Каире. "Ключевым элементом (сотрудничества России и стран Африки - ред.) является совместная работа в области научных исследований и разработок, которая позволит обеспечить практическое применение самих технологий", - сказал Махарадж. По словам эксперта, существовавшая до настоящего времени модель технологического сотрудничества с африканскими государствами напоминала "черный ящик", при котором технологии передавались без необходимых для их дальнейшего использования знаний. "В большинстве африканских стран, получивших технологии таким образом, они в конечном итоге перестают работать из-за отсутствия на местах знаний, лежащих в основе этих технологий", - отметил собеседник агентства. Махарадж подчеркнул, что африканские страны должны становиться непосредственными участниками процесса создания технологий, а не только их получателями. IV Российско-африканская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит 18 ноября в Каире в партнерстве с Центром информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта. Темой конференции стало сотрудничество России и стран Африки в современном мире. Предыдущие конференции проходили в России, Танзании и ЮАР.

юар

каир

африка

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россия, мировая экономика, юар, каир, африка, валдай