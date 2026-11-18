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Лихачев рассказал о работе седьмого энергоблока Тяньваньской АЭС
Лихачев рассказал о работе седьмого энергоблока Тяньваньской АЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о работе седьмого энергоблока Тяньваньской АЭС
Новый, построенный в Китае с участием России, седьмой энергоблок Тяньваньской АЭС работает на полной мощности, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T13:58+0300
2026-11-18T13:58+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Новый, построенный в Китае с участием России, седьмой энергоблок Тяньваньской АЭС работает на полной мощности, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Сейчас станция (седьмой энергоблок Тяньваньской АЭС - ред.) на 100% мощности уже, то есть практически это промышленный блок, на сегодняшний день уже не строящийся, а работающий в эксплуатации. Но юридически этот процесс не закончен", - сказал Лихачев "Известиям" на полях саммита в Шэньчжэне. По его словам, ожидается решение китайского атомного регулятора "о переводе в новую ипостась седьмого" Тяньваньского блока, и по этому случаю не исключено торжественное мероприятие на уровне лидеров России и КНР. Следом за этапом опытно-промышленной эксплуатации энергоблока АЭС, после проверки его надежной работы в проектном режиме, принимается решение о переводе блока в коммерческую эксплуатацию. Энергоблок №7 Тяньваньской АЭС с российской реакторной установкой ВВЭР-1200 в провинции Цзянсу на востоке КНР 8 октября нынешнего года начал работу и был подключен к электросети. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
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россия, китай, кнр, алексей лихачев, атэс, росатом
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Алексей Лихачев, АТЭС, Росатом
Лихачев рассказал о работе седьмого энергоблока Тяньваньской АЭС
Лихачев: седьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае работает на полной мощности
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Новый, построенный в Китае с участием России, седьмой энергоблок Тяньваньской АЭС работает на полной мощности, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сейчас станция (седьмой энергоблок Тяньваньской АЭС - ред.) на 100% мощности уже, то есть практически это промышленный блок, на сегодняшний день уже не строящийся, а работающий в эксплуатации. Но юридически этот процесс не закончен", - сказал Лихачев "Известиям" на полях саммита в Шэньчжэне.
По его словам, ожидается решение китайского атомного регулятора "о переводе в новую ипостась седьмого" Тяньваньского блока, и по этому случаю не исключено торжественное мероприятие на уровне лидеров России и КНР. Следом за этапом опытно-промышленной эксплуатации энергоблока АЭС, после проверки его надежной работы в проектном режиме, принимается решение о переводе блока в коммерческую эксплуатацию.
Энергоблок №7 Тяньваньской АЭС с российской реакторной установкой ВВЭР-1200 в провинции Цзянсу на востоке КНР 8 октября нынешнего года начал работу и был подключен к электросети.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.