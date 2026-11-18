https://1prime.ru/20261118/energoblok-875352890.html

Первый энергоблок АЭС "Аккую" сможет обеспечить электроэнергией 3-4 млн человек

Первый энергоблок АЭС "Аккую" сможет обеспечить электроэнергией 3-4 млн человек - 18.11.2026, ПРАЙМ

Первый энергоблок АЭС "Аккую" сможет обеспечить электроэнергией 3-4 млн человек

Первый энергоблок строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую" после выхода на проектную мощность сможет обеспечить электроэнергией порядка 3-4 миллионов... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T21:46+0300

2026-11-18T21:46+0300

2026-11-18T21:46+0300

турция

анталья

алексей лихачев

аэс "аккую"

аккую нуклеар

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875352890.jpg?1795027606

СТАМБУЛ, 18 ноя – ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Первый энергоблок строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую" после выхода на проектную мощность сможет обеспечить электроэнергией порядка 3-4 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Вырабатываемая энергия будет поступать в объединенную энергосистему Турции. Географически схема выдачи мощности АЭС "Аккую", которая насчитывает более тысячи километров линий электропередачи, охватывает обширный регион юга Турции, в который входят провинции Мерсин, Анталья, Караман, Конья, Адана, Османие, отметил Дедусенко. "После выхода на предусмотренную проектом номинальную мощность первый энергоблок будет вырабатывать более 8,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 3-4 миллиона человек — столько проживает, например, в провинции Мерсин и части соседней Аданы", - сказал глава совета директоров. Глава "Росатома" Алексей Лихачев в среду выразил надежду, что пуск реактора, построенного с участием России, первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции состоится в этом году. На блоке начался ключевой этап испытаний перед пуском реактора, так называемая холодно-горячая обкатка, отметил он. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тысячи мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

турция

анталья

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, анталья, алексей лихачев, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом