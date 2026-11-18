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ЕС теряет промышленный потенциал и конкурентоспособность, растут долги и инфляция - Путин
ЕС теряет промышленный потенциал и конкурентоспособность, растут долги и инфляция - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
ЕС теряет промышленный потенциал и конкурентоспособность, растут долги и инфляция - Путин
Евросоюз теряет промышленный потенциал и позиции в конкурентной борьбе, растут долги и инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:16+0300
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2026-11-18T07:16+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз теряет промышленный потенциал и позиции в конкурентной борьбе, растут долги и инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
Путин отметил, что Евросоюз не смог адаптироваться к последствиям введенных им против России санкций.
"Он (Евросоюз - ред.) теряет свой промышленный потенциал, позиции в конкурентной борьбе, в полный рост встает проблема бюджетных дефицитов, растет долговая нагрузка, инфляция. Все это ложится тяжким бременем на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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мировая экономика, китай, владимир путин, ес, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин, ЕС, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз теряет промышленный потенциал и позиции в конкурентной борьбе, растут долги и инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
Путин отметил, что Евросоюз не смог адаптироваться к последствиям введенных им против России санкций.
"Он (Евросоюз - ред.) теряет свой промышленный потенциал, позиции в конкурентной борьбе, в полный рост встает проблема бюджетных дефицитов, растет долговая нагрузка, инфляция. Все это ложится тяжким бременем на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.