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ЕС теряет промышленный потенциал и конкурентоспособность, растут долги и инфляция - Путин

ЕС теряет промышленный потенциал и конкурентоспособность, растут долги и инфляция - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЕС теряет промышленный потенциал и конкурентоспособность, растут долги и инфляция - Путин

Евросоюз теряет промышленный потенциал и позиции в конкурентной борьбе, растут долги и инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:16+0300

2026-11-18T07:16+0300

2026-11-18T07:16+0300

мировая экономика

китай

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз теряет промышленный потенциал и позиции в конкурентной борьбе, растут долги и инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. Путин отметил, что Евросоюз не смог адаптироваться к последствиям введенных им против России санкций. "Он (Евросоюз - ред.) теряет свой промышленный потенциал, позиции в конкурентной борьбе, в полный рост встает проблема бюджетных дефицитов, растет долговая нагрузка, инфляция. Все это ложится тяжким бременем на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, китай, владимир путин, ес, атэс