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FT: в ЕС опасаются отставания Европы от США и Китая в разработке ИИ
FT: в ЕС опасаются отставания Европы от США и Китая в разработке ИИ - 18.11.2026, ПРАЙМ
FT: в ЕС опасаются отставания Европы от США и Китая в разработке ИИ
Представители ИИ-отрасли в ЕС опасаются, что европейские страны отстают от США и КНР в области разработки передовых ИИ-технологий, пишет газета Financial Times. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:37+0300
2026-11-18T16:37+0300
2026-11-18T16:37+0300
технологии
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сша
урсула фон дер ляйен
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financial times
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Представители ИИ-отрасли в ЕС опасаются, что европейские страны отстают от США и КНР в области разработки передовых ИИ-технологий, пишет газета Financial Times.
По ее данным, более 50 руководителей и исследователей в сфере ИИ направили письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором выразили озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и призвали их поспособствовать разработке передовых технологий ИИ в Европе.
"Исследователи и руководители предупреждают, что Европа еще больше отстанет от Америки и Китая в разработке передового искусственного интеллекта, если не активизирует усилия", - пишет издание со ссылкой на письмо.
Кроме того, авторы этого письма предупреждают главу ЕК и председателя Евросовета, что Европа рискует потерять технологический суверенитет и экономическую конкурентоспособность.
Еврокомиссия намерена до декабря определить наиболее перспективные способы применения ИИ в различных секторах экономики, изучить возможные пилотные проекты, а также потребности в моделях, микросхемах и вычислительных мощностях. Итоговый доклад и новая стратегия должны быть подготовлены в начале 2027 года.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе необязательно лидировать в разработке передовых моделей ИИ, однако ЕС должен стремиться "извлекать из него максимальную пользу", одновременно контролируя связанные с технологией риски.
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технологии, мировая экономика, европа, китай, сша, урсула фон дер ляйен, ес, financial times, ек
Технологии, Мировая экономика, ЕВРОПА, КИТАЙ, США, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Financial Times, ЕК
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Представители ИИ-отрасли в ЕС опасаются, что европейские страны отстают от США и КНР в области разработки передовых ИИ-технологий, пишет газета Financial Times.
По ее данным, более 50 руководителей и исследователей в сфере ИИ направили письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором выразили озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и призвали их поспособствовать разработке передовых технологий ИИ в Европе.
"Исследователи и руководители предупреждают, что Европа еще больше отстанет от Америки и Китая в разработке передового искусственного интеллекта, если не активизирует усилия", - пишет издание со ссылкой на письмо.
Кроме того, авторы этого письма предупреждают главу ЕК и председателя Евросовета, что Европа рискует потерять технологический суверенитет и экономическую конкурентоспособность.
Еврокомиссия намерена до декабря определить наиболее перспективные способы применения ИИ в различных секторах экономики, изучить возможные пилотные проекты, а также потребности в моделях, микросхемах и вычислительных мощностях. Итоговый доклад и новая стратегия должны быть подготовлены в начале 2027 года.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе необязательно лидировать в разработке передовых моделей ИИ, однако ЕС должен стремиться "извлекать из него максимальную пользу", одновременно контролируя связанные с технологией риски.