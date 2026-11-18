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FT: в ЕС опасаются отставания Европы от США и Китая в разработке ИИ

FT: в ЕС опасаются отставания Европы от США и Китая в разработке ИИ - 18.11.2026, ПРАЙМ

FT: в ЕС опасаются отставания Европы от США и Китая в разработке ИИ

Представители ИИ-отрасли в ЕС опасаются, что европейские страны отстают от США и КНР в области разработки передовых ИИ-технологий, пишет газета Financial Times. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:37+0300

2026-11-18T16:37+0300

2026-11-18T16:37+0300

технологии

мировая экономика

европа

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сша

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Представители ИИ-отрасли в ЕС опасаются, что европейские страны отстают от США и КНР в области разработки передовых ИИ-технологий, пишет газета Financial Times. По ее данным, более 50 руководителей и исследователей в сфере ИИ направили письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором выразили озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и призвали их поспособствовать разработке передовых технологий ИИ в Европе. "Исследователи и руководители предупреждают, что Европа еще больше отстанет от Америки и Китая в разработке передового искусственного интеллекта, если не активизирует усилия", - пишет издание со ссылкой на письмо. Кроме того, авторы этого письма предупреждают главу ЕК и председателя Евросовета, что Европа рискует потерять технологический суверенитет и экономическую конкурентоспособность. Еврокомиссия намерена до декабря определить наиболее перспективные способы применения ИИ в различных секторах экономики, изучить возможные пилотные проекты, а также потребности в моделях, микросхемах и вычислительных мощностях. Итоговый доклад и новая стратегия должны быть подготовлены в начале 2027 года. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе необязательно лидировать в разработке передовых моделей ИИ, однако ЕС должен стремиться "извлекать из него максимальную пользу", одновременно контролируя связанные с технологией риски.

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технологии, мировая экономика, европа, китай, сша, урсула фон дер ляйен, ес, financial times, ек