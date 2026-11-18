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Парламент Эстонии одобрил резолюцию с призывом закрыть границу с Россией

Парламент Эстонии одобрил резолюцию с призывом закрыть границу с Россией - 18.11.2026, ПРАЙМ

Парламент Эстонии одобрил резолюцию с призывом закрыть границу с Россией

Парламент Эстонии на регулярном пленарном заседании в среду одобрил резолюцию с призывом закрыть границу с Россией, говорится в сообщении на сайте... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:27+0300

2026-11-18T18:27+0300

2026-11-18T18:27+0300

россия

эстония

граница

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Парламент Эстонии на регулярном пленарном заседании в среду одобрил резолюцию с призывом закрыть границу с Россией, говорится в сообщении на сайте законодательного органа. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна 15 ноября заявил, что правительство планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией. В качестве причины в МИД назвали инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, по подозрению в совершении поджога которого полицией Эстонии были задержаны 8 жителей Латвии. В Москве заявили, что Россия не приемлет и полностью отрицает обвинения Эстонии в свой адрес о якобы причастности к диверсии. Президент Эстонии Юлле Мадизе 17 ноября призвала оценить последствия возможного закрытия границы с Россией и не принимать решение под влиянием эмоций. "Парламент Эстонии одобрил резолюцию с призывом закрыть границу с Россией", - говорится в сообщении на официальном сайте парламента. Отмечается, что инициатором резолюции выступила партия Isamaa. За одобрение резолюции проголосовало 37 из 39 присутствовавших депутатов парламента. Окончательное решение о закрытии границ с Россией примет на заседании в четверг правительство республики.

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россия, эстония, граница