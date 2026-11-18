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Евросоюз не смог адаптироваться к последствиям введенных им против России санкций - Путин

Евросоюз не смог адаптироваться к последствиям введенных им против России санкций - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Евросоюз не смог адаптироваться к последствиям введенных им против России санкций - Путин

Евросоюз не смог адаптироваться к последствиям введенных им против России санкций, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:03+0300

2026-11-18T07:03+0300

2026-11-18T07:03+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз не смог адаптироваться к последствиям введенных им против России санкций, заявил президент России Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Европейский союз не смог адаптироваться к ним (санкциям - ред.), в том числе к добровольному отказу от нашего рынка, перекрытию дешевых и стабильных поставок российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивают его процветание. Он теряет свой промышленный потенциал, позиции в конкурентной борьбе", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

китай

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россия, мировая экономика, китай, владимир путин, ес, атэс