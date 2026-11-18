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ФАС проанализирует ценообразование на 26 категорий продуктов в рознице

ФАС проанализирует ценообразование на 26 категорий продуктов в рознице - 18.11.2026, ПРАЙМ

ФАС проанализирует ценообразование на 26 категорий продуктов в рознице

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует, какие наценки торговые сети устанавливают на 26 категорий продовольственных товаров, включая... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:21+0300

2026-11-18T19:21+0300

2026-11-18T19:21+0300

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россия

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует, какие наценки торговые сети устанавливают на 26 категорий продовольственных товаров, включая социально значимые продукты первой необходимости, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС проанализирует ценообразование на 26 продовольственных товаров в рознице... ФАС России запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с 1 августа по 31 октября 2026 года", - говорится в сообщении службы. Отмечается, что анализу будут подлежать все товарные позиции 26 категорий продуктов питания. Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость "на полке". В перечень вошли молочные продукты, яйца, мясо, рыба, овощи, крупы, макаронные изделия, сахар и соль, мука, хлебобулочные изделия. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство будет принимать меры реагирования, добавили в ФАС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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