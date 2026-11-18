https://1prime.ru/20261118/frs-875354525.html

ФРС ожидает сохранения повышенного уровня инфляции в краткосрочной перспективе

ФРС ожидает сохранения повышенного уровня инфляции в краткосрочной перспективе - 18.11.2026, ПРАЙМ

ФРС ожидает сохранения повышенного уровня инфляции в краткосрочной перспективе

Большинство участников заседания ФРС США ожидают сохранения повышенного уровня инфляции в краткосрочной перспективе на фоне различных инфляционных рисков,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T23:11+0300

2026-11-18T23:11+0300

2026-11-18T23:11+0300

мировая экономика

сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875354525.jpg?1795032677

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Большинство участников заседания ФРС США ожидают сохранения повышенного уровня инфляции в краткосрочной перспективе на фоне различных инфляционных рисков, следует из протокола октябрьского заседания регулятора. "Большинство участников ожидали, что в краткосрочной перспективе инфляция останется на повышенном уровне... инфляционное давление в экономике носит широкий характер", - говорится в документе. Подавляющее большинство участников указало, что высокие цены на энергоносители продолжают способствовать сохранению инфляционного давления. Многие члены комитета по открытым рынкам рассматривают развитие сферы искусственного интеллекта как существенный источник инфляционного риска. Некоторые из них полагают, что нынешний всплеск инвестиций в ИИ-сектор может привести к превышению совокупного спроса над предложением. Участники заседания отметили, что спрос на продукцию, связанную с развитием технологий искусственного интеллекта, продолжает создавать нагрузку на предложение и приводить к росту цен на технологические потребительские товары. Кроме того, ряд членов комитета по открытым рынкам обратили внимание на повышенную инфляцию в категории рыночных базовых услуг (за исключением жилья), а также на показатели устойчивой инфляции, которые по-прежнему превышают 2%. Участники заседания охарактеризовали состояние рынка труда США как стабильное и близкое к уровню максимальной занятости и указали, что уровень безработицы в стране находится вблизи оценок ее естественного уровня, а количество увольнений и первичных заявок на получение пособия по безработице остается низким. Многие члены комитета по открытым рынкам отметили, что нехватка квалифицированных работников, необходимых для строительства центров обработки данных и в смежных отраслях, привела к значительному повышению уровня оплаты труда в этих секторах. В целом участники ожидают, что в ближайшей перспективе состояние рынка труда останется стабильным, а риски - как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения ситуации - оцениваются как в целом сбалансированные. Федеральная резервная система США по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 3,75-4% годовых.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша