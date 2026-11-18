https://1prime.ru/20261118/gazprom-875351135.html

"Газпром" подал первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале

"Газпром" подал первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" подал первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале

"Газпром" подал первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале в магистральный газопровод "Харасавэй - Бованенково", сообщается в репортаже ИС "Вести". | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:42+0300

2026-11-18T19:42+0300

2026-11-18T19:42+0300

газ

ямал

карское море

газпром

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875351135.jpg?1795020179

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" подал первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале в магистральный газопровод "Харасавэй - Бованенково", сообщается в репортаже ИС "Вести". "В рамках комплексных испытаний осуществлена подача газа с Харасавэйского месторождения в магистральный газопровод "Харасавэй - Бованенково", это важнейший этап на пути ко вводу месторождения в эксплуатацию", - озвучили в сюжете. В нем также рассказали, что обустройство месторождения на финишной прямой: на ключевых производственных объектах завершены основные строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, частично на суше и частично в акватории Карского моря. По размеру запасов газа оно относится к категории уникальных - около 2 триллионов кубометров (по сумме категорий С1 и С2). Проектный уровень добычи месторождения - 32 миллиарда кубометров газа в год. Полномасштабное освоение месторождения началось в марте 2019 года.

ямал

карское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, ямал, карское море, газпром