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"Газпром" подал первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале
"Газпром" подал первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" подал первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале
"Газпром" подал первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале в магистральный газопровод "Харасавэй - Бованенково", сообщается в репортаже ИС "Вести". | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T19:42+0300
2026-11-18T19:42+0300
2026-11-18T19:42+0300
газ
ямал
карское море
газпром
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" подал первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале в магистральный газопровод "Харасавэй - Бованенково", сообщается в репортаже ИС "Вести".
"В рамках комплексных испытаний осуществлена подача газа с Харасавэйского месторождения в магистральный газопровод "Харасавэй - Бованенково", это важнейший этап на пути ко вводу месторождения в эксплуатацию", - озвучили в сюжете.
В нем также рассказали, что обустройство месторождения на финишной прямой: на ключевых производственных объектах завершены основные строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, частично на суше и частично в акватории Карского моря. По размеру запасов газа оно относится к категории уникальных - около 2 триллионов кубометров (по сумме категорий С1 и С2).
Проектный уровень добычи месторождения - 32 миллиарда кубометров газа в год. Полномасштабное освоение месторождения началось в марте 2019 года.
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газ, ямал, карское море, газпром
Газ, ЯМАЛ, Карское море, Газпром
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" подал первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале в магистральный газопровод "Харасавэй - Бованенково", сообщается в репортаже ИС "Вести".
"В рамках комплексных испытаний осуществлена подача газа с Харасавэйского месторождения в магистральный газопровод "Харасавэй - Бованенково", это важнейший этап на пути ко вводу месторождения в эксплуатацию", - озвучили в сюжете.
В нем также рассказали, что обустройство месторождения на финишной прямой: на ключевых производственных объектах завершены основные строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, частично на суше и частично в акватории Карского моря. По размеру запасов газа оно относится к категории уникальных - около 2 триллионов кубометров (по сумме категорий С1 и С2).
Проектный уровень добычи месторождения - 32 миллиарда кубометров газа в год. Полномасштабное освоение месторождения началось в марте 2019 года.