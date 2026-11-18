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Гендиректор Paramount подтвердил инвестиции Маска в медиахолдинг Skydance

Гендиректор Paramount подтвердил инвестиции Маска в медиахолдинг Skydance - 18.11.2026, ПРАЙМ

Гендиректор Paramount подтвердил инвестиции Маска в медиахолдинг Skydance

Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон подтвердил инвестиции американского предпринимателя Илона Маска в медиахолдинг Skydance. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T21:13+0300

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон подтвердил инвестиции американского предпринимателя Илона Маска в медиахолдинг Skydance. Ранее издание Semafor со ссылкой на источники сообщило, что Илон Маск инвестировал около 1 миллиарда долларов в медиахолдинг Skydance, образованный в ходе слияния Paramount Skydance и Warner Bros. "То, что он выразил нам свое доверие и стал нашим акционером, большая честь и привилегия для нас. И если в будущем представится какая-либо подходящая возможность сотрудничать с ним, мы будем очень рады ею воспользоваться", - сказал Эллисон на саммите DealBook, организованном газетой The New York Times. Эллисон также подтвердил планы выпустить на HBO документальный фильм Алекса Гибни об Илоне Маске, из-за которого предприниматель ранее пригрозил режиссеру судебным иском. В начале октября Paramount Skydance завершила приобретение компании Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов. Образованная после слияния компания получила название Skydance.

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