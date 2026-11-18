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В Германии запустили проверку в отношении Deutsche Bank после утечки данных

В Германии запустили проверку в отношении Deutsche Bank после утечки данных - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Германии запустили проверку в отношении Deutsche Bank после утечки данных

Уполномоченный по защите данных немецкой федеральной земли Гессен Александр Росснагель сообщил о запуске проверки в отношении Deutsche Bank после масштабной... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T20:19+0300

2026-11-18T20:19+0300

2026-11-18T20:19+0300

банки

финансы

deutsche bank

handelsblatt

ес

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БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Уполномоченный по защите данных немецкой федеральной земли Гессен Александр Росснагель сообщил о запуске проверки в отношении Deutsche Bank после масштабной утечки внутренних документов. Утечка данных произошла в Deutsche Bank в 2025 году, однако результаты международного журналистского расследования на этот счет были опубликованы только во вторник. "В настоящее время я провожу проверку, чтобы установить, принял ли Deutsche Bank надлежащие технические и организационные меры для обеспечения уровня защиты, соразмерного риску", - заявил Росснагель в интервью газете Handelsblatt. По его словам, банк официально уведомил регулятор об утечке, однако уполномоченный проверяет, было ли это сделано вовремя. Кроме того, он выясняет, проинформировала ли кредитная организация пострадавших клиентов без неоправданных задержек, а также запрашивает у банка дополнительные сведения и документы. Как отмечает издание, речь идет о возможных нарушениях банком общего регламента Евросоюза по защите данных (GDPR). Согласно этому документу, компании обязаны сообщать об инцидентах, связанных с утечкой персональных данных, в течение 72 часов с момента их обнаружения, если существует угроза для прав и свобод граждан. Телеканал ZDF сообщил во вторник, что в результате масштабной утечки данных Deutsche Bank были, в частности, выявлены подозрительные транзакции на сумму в почти 600 миллионов долларов, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

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банки, финансы, deutsche bank, handelsblatt, ес