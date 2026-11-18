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ГК "Дело" и Korwell договорились развивать российско-корейскую логистику
ГК "Дело" и Korwell договорились развивать российско-корейскую логистику - 18.11.2026, ПРАЙМ
ГК "Дело" и Korwell договорились развивать российско-корейскую логистику
Группа компаний "Дело" (входит в госкорпорацию "Росатом") и южнокорейская компания Korwell Corporation договорились развивать российско-корейскую логистику, в... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:25+0300
2026-11-18T12:25+0300
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россия
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арктика
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росатом
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Группа компаний "Дело" (входит в госкорпорацию "Росатом") и южнокорейская компания Korwell Corporation договорились развивать российско-корейскую логистику, в том числе судоходные сервисы, сообщает группа.
"ГК "Дело" и Korwell Corporation на форуме "Транспортная неделя-2026" подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие логистического сотрудничества между Россией и Республикой Корея", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны планируют изучить возможности совместной деятельности с использованием портовой инфраструктуры группы и порта Енъильман (г. Пхохан). Также в числе ключевых направлений сотрудничества – проработка судоходных сервисов между этим южнокорейским портом и портами Дальнего Востока и Арктики.
"А также развитие транзитной и перевалочной логистики в сообщении с Северо-Восточным Китаем, восточным побережьем Японии и Юго-Восточной Азией. Перспективную грузовую базу могут составить российские морепродукты, металлопродукция и продукция из древесины, а также экспортные поставки из Республики Корея и третьих стран", - заключили в "Дело".
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бизнес, россия, дальний восток, арктика, япония, росатом
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, ЯПОНИЯ, Росатом
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Группа компаний "Дело" (входит в госкорпорацию "Росатом") и южнокорейская компания Korwell Corporation договорились развивать российско-корейскую логистику, в том числе судоходные сервисы, сообщает группа.
"ГК "Дело" и Korwell Corporation на форуме "Транспортная неделя-2026" подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие логистического сотрудничества между Россией и Республикой Корея", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны планируют изучить возможности совместной деятельности с использованием портовой инфраструктуры группы и порта Енъильман (г. Пхохан). Также в числе ключевых направлений сотрудничества – проработка судоходных сервисов между этим южнокорейским портом и портами Дальнего Востока и Арктики.
"А также развитие транзитной и перевалочной логистики в сообщении с Северо-Восточным Китаем, восточным побережьем Японии и Юго-Восточной Азией. Перспективную грузовую базу могут составить российские морепродукты, металлопродукция и продукция из древесины, а также экспортные поставки из Республики Корея и третьих стран", - заключили в "Дело".