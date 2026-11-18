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Южный обход города Тюмени станет частью трассы М-12
Южный обход города Тюмени станет частью трассы М-12 - 18.11.2026, ПРАЙМ
Южный обход города Тюмени станет частью трассы М-12
Южный обход города Тюмени свяжет четыре федеральные автотрассы и станет частью трассы М-12, строительство автомагистрали начнется в ближайшее время, сообщил... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T20:34+0300
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ТЮМЕНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Южный обход города Тюмени свяжет четыре федеральные автотрассы и станет частью трассы М-12, строительство автомагистрали начнется в ближайшее время, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Южный обход протяженностью чуть больше двадцати километров очень важен для всей страны, поскольку свяжет четыре федеральные автотрассы. Для нашего региона Южный обход также имеет большое значение, поскольку позволит разгрузить городские магистрали Тюмени от транзитного транспорта", - сказал Моор, его слова приводятся в сообщении на сайте регионального правительства.
В среду на XX Международном форуме "Транспорт России" в Москве губернатор и заместитель министра транспорта РФ Игорь Костюченко подписали соглашение о софинансировании строительства Южного обхода, в ближайшее время после определения подрядчика на объекте начнутся работы. Новая автомагистраль станет частью трассы М-12, продлить которую до Владивостока поручил президент России, отмечается в сообщении.
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ТЮМЕНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Южный обход города Тюмени свяжет четыре федеральные автотрассы и станет частью трассы М-12, строительство автомагистрали начнется в ближайшее время, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Южный обход протяженностью чуть больше двадцати километров очень важен для всей страны, поскольку свяжет четыре федеральные автотрассы. Для нашего региона Южный обход также имеет большое значение, поскольку позволит разгрузить городские магистрали Тюмени от транзитного транспорта", - сказал Моор, его слова приводятся в сообщении на сайте регионального правительства.
В среду на XX Международном форуме "Транспорт России" в Москве губернатор и заместитель министра транспорта РФ Игорь Костюченко подписали соглашение о софинансировании строительства Южного обхода, в ближайшее время после определения подрядчика на объекте начнутся работы. Новая автомагистраль станет частью трассы М-12, продлить которую до Владивостока поручил президент России, отмечается в сообщении.