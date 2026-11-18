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Госдолг России один из самых низких в мире - Путин

Госдолг России один из самых низких в мире - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Госдолг России один из самых низких в мире - Путин

Государственный долг России является одним из самых низких в мире и находится в пределах 17%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:16+0300

2026-11-18T07:16+0300

2026-11-18T07:16+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Государственный долг России является одним из самых низких в мире и находится в пределах 17%, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе. На низком уровне остается безработица - в 2,3%, под контролем находится инфляция и государственный долг России - в пределах 17%, один из самых низких в мире", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

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россия, мировая экономика, китай, европа, владимир путин, атэс