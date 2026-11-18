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Госдолг России один из самых низких в мире - Путин
Госдолг России один из самых низких в мире - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Госдолг России один из самых низких в мире - Путин
Государственный долг России является одним из самых низких в мире и находится в пределах 17%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:16+0300
2026-11-18T07:16+0300
2026-11-18T07:16+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Государственный долг России является одним из самых низких в мире и находится в пределах 17%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе. На низком уровне остается безработица - в 2,3%, под контролем находится инфляция и государственный долг России - в пределах 17%, один из самых низких в мире", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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россия, мировая экономика, китай, европа, владимир путин, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ЕВРОПА, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Государственный долг России является одним из самых низких в мире и находится в пределах 17%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе. На низком уровне остается безработица - в 2,3%, под контролем находится инфляция и государственный долг России - в пределах 17%, один из самых низких в мире", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.