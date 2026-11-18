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В Госдуме не ожидают массовых сокращений из-за внедрения ИИ

В Госдуме не ожидают массовых сокращений из-за внедрения ИИ - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме не ожидают массовых сокращений из-за внедрения ИИ

Массовых сокращений из-за внедрения искусственного интеллекта ожидать не стоит, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T08:50+0300

2026-11-18T08:50+0300

2026-11-18T08:50+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Массовых сокращений из-за внедрения искусственного интеллекта ожидать не стоит, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР). "Ожидать каких-то массовых сокращений в связи с внедрением искусственного интеллекта, мне кажется, не стоит", - сказала Кавшар в интервью РИА Новости. По ее словам, прогнозы о том, какие профессии исчезнут и сколько миллионов человек останутся без работы, - это пока лишь гипотезы и мейнстрим. "Производительность за счет роботизации и ИИ будет расти - это уже происходит во всем мире. Но автоматизация одних задач параллельно требует развития других", - подчеркнула глава комитета. И люди, как считает Кавшар, в этих процессах окажутся еще ценнее, однако им придется менять формат работы, осваивать новые технологии, возможности, а эксперты, профессионалы своего дела, востребованы во все времена. "Чтобы быть в повестке, многие рассуждают про ИИ, строят предположения, какие профессии у нас могут исчезнуть, сколько человек могут остаться без работы. Однако пока это всего лишь прогнозы и гипотезы. В реальности сегодня в России - рекордно низкая безработица, примерно 2,2%, и острый дефицит кадров", - добавила она. В качестве примера депутат привела работу операторов колл-центров, которых, как прогнозируют некоторые эксперты, могут вытеснить технологии на базе ИИ. По ее словам, люди все равно чаще стремятся к живому диалогу, хотят разрешить свою проблему через оператора, а не при помощи бота, что особенно неудобно возрастным гражданам. "Рынок труда - многогранный и сложный механизм, поэтому будут ли, скажем, вытеснены с рынка операторы колл-центров или какие-то другие специалисты, выполняющие однообразную работу, и главное - через сколько лет это произойдет, большой вопрос", - добавила Кавшар.

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технологии, общество