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Госдума одобрила проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей

Госдума одобрила проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей - 18.11.2026, ПРАЙМ

Госдума одобрила проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за неисполнение требований о прекращении распространения... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:14+0300

2026-11-18T14:14+0300

2026-11-18T14:14+0300

общество

россия

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роскомнадзор

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за неисполнение требований о прекращении распространения аудиовизуальных произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. В июле 2025 года был установлен запрет на распространение в аудиовизуальных сервисах произведений с материалами, дискредитирующими традиционные ценности или пропагандирующими их отрицание. Также была введена обязанность владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей ограничить доступ к такому произведению по требованию Роскомнадзора в течение суток. Согласно проекту, за неисполнение или несвоевременное исполнение этого требования вводится штраф для граждан от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. За повторное нарушение - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, от 600 тысяч до 800 тысяч рублей и от 1,5 миллиона до 5 миллионов рублей соответственно. Кроме того, для владельцев аудиовизуальных сервисов вводятся штрафы за само распространение произведений с материалами, дискредитирующими традиционные ценности. Для граждан - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, от 300 тысяч до 400 тысяч рублей и от 1 миллиона до 3 миллионов рублей соответственно. Согласно проекту, если владелец сервиса удалит произведение в течение суток после отзыва прокатного удостоверения, ответственность не наступит. Срок давности привлечения к ответственности по новым составам составит один год. Возбуждать дела о распространении таких произведений будет Минкультуры России, а о неудалении по требованию - Роскомнадзор. На произведения, размещенные в аудиовизуальных сервисах до 1 марта 2026 года, и на произведения с действующим прокатным удостоверением новая ответственность не распространяется. Законопроект, в случае его принятия в третьем чтении, вступит в силу с 1 марта 2026 года. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский отмечал, что штрафы за дискредитацию традиционных ценностей будут касаться только платформ, которые не исполняют требования уже действующего закона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, госдума, роскомнадзор