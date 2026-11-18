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Госдума приняла в первом чтении проект о цифровизации субсидий госкорпорациям

Госдума приняла в первом чтении проект о цифровизации субсидий госкорпорациям - 18.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в первом чтении проект о цифровизации субсидий госкорпорациям

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на цифровизацию процесса предоставления субсидий из федерального бюджета госкорпорациям,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:23+0300

2026-11-18T15:23+0300

2026-11-18T15:43+0300

финансы

россия

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минфин

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на цифровизацию процесса предоставления субсидий из федерального бюджета госкорпорациям, государственным и публично-правовым компаниям. Документ внесен правительством РФ. Он устанавливает правовые основания для предоставления госкорпорациям, государственным и публично-правовым компаниям субсидий в соответствии с решениями правительства РФ, принимаемыми в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе "Электронный бюджет". Речь идет о субсидиях на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений, и о субсидиях на осуществление капитальных вложений в создание и развитие государственных информационных систем. Ранее аналогичный механизм был внедрен при предоставлении бюджетных субсидий другим юридическим лицам. Информация о субсидиях будет включаться в формируемый Минфином России реестр субсидий, в том числе в целях мониторинга достижения госкорпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями результатов предоставления субсидии. "Это упрощает мониторинг использования средств, снижает риск дублирования выплат и делает движение бюджетных денег видимым для контролирующих органов", - заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин. Законопроект также обеспечит экономию времени и административных ресурсов, считает он. "Электронный документооборот вместо согласования бумажных актов ускоряет как само предоставление субсидий, так и отчетность по ним, а получателям не приходится каждый раз проходить отдельные процедуры с нуля. Исключение сделано только для субсидий, связанных с гостайной или иной охраняемой законом тайной, что логично", - отметил депутат. Предполагается, что эти изменения начнут действовать при формировании федерального бюджета на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов.

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финансы, россия, госдума, минфин