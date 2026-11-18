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Госдума приняла в I чтении проект об учете срока владения изъятым жильем

Госдума приняла в I чтении проект об учете срока владения изъятым жильем - 18.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект об учете срока владения изъятым жильем

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому срок владения жильем, изъятым по решению властей, будет учитываться при... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:36+0300

2026-11-18T15:36+0300

2026-11-18T15:36+0300

недвижимость

бизнес

москва

госдума

конституционный суд

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому срок владения жильем, изъятым по решению властей, будет учитываться при продаже квартир, предоставленных взамен, в целях освобождения граждан от НДФЛ. Сейчас такой порядок действует, только если новая квартира была предоставлена в рамках московской реновации. Конституционный суд признал эту норму частично не соответствующей Конституции РФ. Сейчас граждане в общем случае освобождаются от НДФЛ при продаже недвижимости, которая находилась в их собственности не менее пяти лет. А если жилое помещение было единственным, приватизировано либо получено в наследство, по договору дарения от близких родственников или по договору пожизненного содержания с иждивением, то минимальный срок владения им для получения такой льготы составляет три года. При этом при продаже квартиры или доли в ней, предоставленных гражданину в собственность в рамках программы реновации в Москве взамен старой, для освобождения от НДФЛ учитывается срок владения не только новым, но и старым жильем, то есть они суммируются. Законопроект распространяет этот порядок и на другие случаи продажи жилья, предоставленного взамен изъятого – например, если старая квартира была изъята по решению властей для государственных или муниципальных нужд. В результате для жителей всех регионов России сроки владения изъятой квартирой и новой, предоставленной взамен, будут суммироваться в целях освобождения от НДФЛ при продаже нового жилья. Но это не касается случаев, когда многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо квартира в доме признана непригодной для проживания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, москва, госдума, конституционный суд