https://1prime.ru/20261118/gosduma-875339462.html
Госдума одобрила запрет на аффинаж драгметаллов, полученных при геологоразведке
Госдума одобрила запрет на аффинаж драгметаллов, полученных при геологоразведке - 18.11.2026, ПРАЙМ
Госдума одобрила запрет на аффинаж драгметаллов, полученных при геологоразведке
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий направлять на аффинаж драгоценные металлы, полученные в результате геологического изучения недр. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:16+0300
2026-11-18T16:16+0300
2026-11-18T16:20+0300
россия
финансы
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875339462.jpg?1795008017
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий направлять на аффинаж драгоценные металлы, полученные в результате геологического изучения недр. Документ внесен правительством РФ. Он направлен на совершенствование регулирования пользования участками недр, содержащими драгоценные металлы, а также порядка аффинажа (процесс очистки от примесей) драгоценных металлов в целях недопущения их незаконной добычи и оборота. Согласно пояснительной записке, в настоящее время в золотодобывающей отрасли формируется практика нелегальной бесконтрольной добычи золота. Скрытая выборочная добыча драгоценных металлов осуществляется по лицензиям на геологическое изучение. При этом у недропользователя не возникает право собственности на ресурсы, полученные при иных видах пользования недрами, кроме разведки и добычи полезных ископаемых, отмечают разработчики. В результате недобросовестные недропользователи под видом геологоразведочных работ ведут выборочную отработку только богатых участков по бесплатно полученным лицензиям. Эти лица получают сверхприбыли, уклоняясь от уплаты платежей в бюджет и нанося непоправимый вред месторождениям. Такая деятельность наносит государству существенный имущественный вред в виде порчи госимущества и недополученных доходов бюджета, подчеркивается в пояснительной записке. Законопроект запрещает с 1 марта 2027 года направлять на аффинаж драгоценные металлы, полученные в результате геологического изучения недр по лицензии на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых. А аффинаж драгоценных металлов, полученных в ходе геологического изучения недр в рамках совмещенной лицензии на разведку и добычу и геологическое изучение, не разрешается до постановки запасов драгметаллов на госбаланс. Одновременно предлагается ограничивать право пользования участками недр, если их пользователь не представил информацию в госинформсистему драгоценных металлов и камней в случаях, когда ее представление обязательно. Кроме того, недропользователи будут обязаны обеспечивать сохранность драгметаллов и содержащих их полезных ископаемых, извлеченных в ходе геологического изучения недр, до проведения госэкспертизы по запасам полезных ископаемых и предоставляемым участкам и до утверждения согласованного технического проекта разработки месторождений.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, госдума
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий направлять на аффинаж драгоценные металлы, полученные в результате геологического изучения недр.
Документ внесен правительством РФ. Он направлен на совершенствование регулирования пользования участками недр, содержащими драгоценные металлы, а также порядка аффинажа (процесс очистки от примесей) драгоценных металлов в целях недопущения их незаконной добычи и оборота.
Согласно пояснительной записке, в настоящее время в золотодобывающей отрасли формируется практика нелегальной бесконтрольной добычи золота. Скрытая выборочная добыча драгоценных металлов осуществляется по лицензиям на геологическое изучение. При этом у недропользователя не возникает право собственности на ресурсы, полученные при иных видах пользования недрами, кроме разведки и добычи полезных ископаемых, отмечают разработчики.
В результате недобросовестные недропользователи под видом геологоразведочных работ ведут выборочную отработку только богатых участков по бесплатно полученным лицензиям. Эти лица получают сверхприбыли, уклоняясь от уплаты платежей в бюджет и нанося непоправимый вред месторождениям. Такая деятельность наносит государству существенный имущественный вред в виде порчи госимущества и недополученных доходов бюджета, подчеркивается в пояснительной записке.
Законопроект запрещает с 1 марта 2027 года направлять на аффинаж драгоценные металлы, полученные в результате геологического изучения недр по лицензии на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.
А аффинаж драгоценных металлов, полученных в ходе геологического изучения недр в рамках совмещенной лицензии на разведку и добычу и геологическое изучение, не разрешается до постановки запасов драгметаллов на госбаланс.
Одновременно предлагается ограничивать право пользования участками недр, если их пользователь не представил информацию в госинформсистему драгоценных металлов и камней в случаях, когда ее представление обязательно.
Кроме того, недропользователи будут обязаны обеспечивать сохранность драгметаллов и содержащих их полезных ископаемых, извлеченных в ходе геологического изучения недр, до проведения госэкспертизы по запасам полезных ископаемых и предоставляемым участкам и до утверждения согласованного технического проекта разработки месторождений.