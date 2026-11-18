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В Госсовете прорабатывают меры по повышению сохранности региональных дорог

В Госсовете прорабатывают меры по повышению сохранности региональных дорог - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Госсовете прорабатывают меры по повышению сохранности региональных дорог

Комиссия Госсовета по транспорту прорабатывает комплекс мер по повышению сохранности региональных дорог, сообщил председатель комиссии, глава Бурятии Алексей... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:20+0300

2026-11-18T15:20+0300

2026-11-18T15:20+0300

бизнес

бурятия

алексей цыденов

госсовет

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Комиссия Госсовета по транспорту прорабатывает комплекс мер по повышению сохранности региональных дорог, сообщил председатель комиссии, глава Бурятии Алексей Цыденов. "Как раз прорабатывается внесение изменений в законодательство, чтобы повысить сохранность региональных дорог, повысить ответственность перевозчиков, поскольку сегодня законодательство использует только автоматизированную систему контроля", - сказал Цыденов журналистам на XX Международном форуме и выставке "Транспорт России". По его словам, у автоматической системы есть ограничения, и она может выдавать ошибки, поэтому необходимы полномочия регионов, чтобы на постах стояли люди, которые могли бы отслеживать и выявлять нарушения.

бурятия

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бизнес, бурятия, алексей цыденов, госсовет