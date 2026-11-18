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Гросси заявил, что не планирует до конца года посещать ЗАЭС

Гросси заявил, что не планирует до конца года посещать ЗАЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ

Гросси заявил, что не планирует до конца года посещать ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на вопрос РИА Новости заявил, что на данный момент не планирует до конца года посещать ЗАЭС, однако "всегда доступен", и это... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:08+0300

2026-11-18T15:08+0300

2026-11-18T15:08+0300

вена

рафаэль гросси

магатэ

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ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на вопрос РИА Новости заявил, что на данный момент не планирует до конца года посещать ЗАЭС, однако "всегда доступен", и это может произойти. "Что касается посещения этого места, я всегда доступен, и все это знают. На данный момент мы не планируем туда ехать, это касается меня лично, хотя это может случиться", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, на пресс-конференции на полях Совета управляющих МАГАТЭ. Ноябрьская сессия Совета началась в среду в штаб-квартире Агентства в Вене. Заседания закрыты для прессы. Совет будет проходить до 20 ноября включительно.

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вена, рафаэль гросси, магатэ