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Гросси рассчитывает добиться нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС

Гросси рассчитывает добиться нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ

Гросси рассчитывает добиться нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что рассчитывает добиться нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:14+0300

2026-11-18T15:14+0300

2026-11-18T15:14+0300

вена

рафаэль гросси

магатэ

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ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что рассчитывает добиться нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС. "Мы надеемся достичь девятого (режима прекращения огня - ред.), над которым мы работаем в настоящий момент", - сказал он на пресс-конференции на полях Совета управляющих МАГАТЭ. Ноябрьская сессия Совета началась в среду в штаб-квартире Агентства в Вене. Заседания закрыты для прессы. Совет будет проходить до 20 ноября включительно.

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вена, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс