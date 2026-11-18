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Гросси рассчитывает добиться нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС
Гросси рассчитывает добиться нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ
Гросси рассчитывает добиться нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что рассчитывает добиться нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:14+0300
2026-11-18T15:14+0300
2026-11-18T15:14+0300
вена
рафаэль гросси
магатэ
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ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что рассчитывает добиться нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС.
"Мы надеемся достичь девятого (режима прекращения огня - ред.), над которым мы работаем в настоящий момент", - сказал он на пресс-конференции на полях Совета управляющих МАГАТЭ.
Ноябрьская сессия Совета началась в среду в штаб-квартире Агентства в Вене. Заседания закрыты для прессы. Совет будет проходить до 20 ноября включительно.
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вена, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Вена, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что рассчитывает добиться нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС.
"Мы надеемся достичь девятого (режима прекращения огня - ред.), над которым мы работаем в настоящий момент", - сказал он на пресс-конференции на полях Совета управляющих МАГАТЭ.
Ноябрьская сессия Совета началась в среду в штаб-квартире Агентства в Вене. Заседания закрыты для прессы. Совет будет проходить до 20 ноября включительно.