https://1prime.ru/20261118/grossja-875351037.html

Гросси назвал профессионалом российского специалиста Ферапонтова

Гросси назвал профессионалом российского специалиста Ферапонтова - 18.11.2026, ПРАЙМ

Гросси назвал профессионалом российского специалиста Ферапонтова

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал профессионалом российского специалиста Алексея Ферапонтова, которого... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:39+0300

2026-11-18T19:39+0300

2026-11-18T19:39+0300

промышленность

украина

вена

рафаэль гросси

магатэ

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875351037.jpg?1795019997

ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал профессионалом российского специалиста Алексея Ферапонтова, которого рассматривают на должность заместителя главы агентства. "Речь идет о профессионале, который является гражданином России", - заявил Гросси журналистам, отвечая на вопрос о возможном назначении Ферапонтова на должность заместителя гендиректора агентства. Он охарактеризовал Ферапонтова как известного эксперта в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности. Гросси также подчеркнул, что при назначении сотрудников МАГАТЭ руководствуется прежде всего их техническим опытом и профессиональными компетенциями. "Когда я кого-либо назначаю, я назначаю не страну. Я назначаю не политический курс. Мы назначаем человека, конкретного специалиста, обладающего необходимыми компетенциями для выполнения обязанностей на этой должности", - отметил глава агентства, комментируя обеспокоенность Украины возможным назначением россиянина, который находится под украинскими санкциями. "Я считаю, что пытаться делать из этого какие-либо геополитические выводы неправильно. Просто неправильно", - заключил он. Общение с прессой проходило на полях Совета управляющих МАГАТЭ. Ноябрьская сессия Совета началась в среду в штаб-квартире агентства в Вене. Заседания закрыты для прессы. Совет будет проходить до 20 ноября включительно.

украина

вена

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, украина, вена, рафаэль гросси, магатэ