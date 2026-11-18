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Гросси назвал профессионалом российского специалиста Ферапонтова
Гросси назвал профессионалом российского специалиста Ферапонтова - 18.11.2026, ПРАЙМ
Гросси назвал профессионалом российского специалиста Ферапонтова
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал профессионалом российского специалиста Алексея Ферапонтова, которого... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T19:39+0300
2026-11-18T19:39+0300
2026-11-18T19:39+0300
промышленность
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рафаэль гросси
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ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал профессионалом российского специалиста Алексея Ферапонтова, которого рассматривают на должность заместителя главы агентства.
"Речь идет о профессионале, который является гражданином России", - заявил Гросси журналистам, отвечая на вопрос о возможном назначении Ферапонтова на должность заместителя гендиректора агентства.
Он охарактеризовал Ферапонтова как известного эксперта в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности. Гросси также подчеркнул, что при назначении сотрудников МАГАТЭ руководствуется прежде всего их техническим опытом и профессиональными компетенциями.
"Когда я кого-либо назначаю, я назначаю не страну. Я назначаю не политический курс. Мы назначаем человека, конкретного специалиста, обладающего необходимыми компетенциями для выполнения обязанностей на этой должности", - отметил глава агентства, комментируя обеспокоенность Украины возможным назначением россиянина, который находится под украинскими санкциями.
"Я считаю, что пытаться делать из этого какие-либо геополитические выводы неправильно. Просто неправильно", - заключил он.
Общение с прессой проходило на полях Совета управляющих МАГАТЭ.
Ноябрьская сессия Совета началась в среду в штаб-квартире агентства в Вене. Заседания закрыты для прессы. Совет будет проходить до 20 ноября включительно.
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промышленность, украина, вена, рафаэль гросси, магатэ
Промышленность, УКРАИНА, Вена, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал профессионалом российского специалиста Алексея Ферапонтова, которого рассматривают на должность заместителя главы агентства.
"Речь идет о профессионале, который является гражданином России", - заявил Гросси журналистам, отвечая на вопрос о возможном назначении Ферапонтова на должность заместителя гендиректора агентства.
Он охарактеризовал Ферапонтова как известного эксперта в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности. Гросси также подчеркнул, что при назначении сотрудников МАГАТЭ руководствуется прежде всего их техническим опытом и профессиональными компетенциями.
"Когда я кого-либо назначаю, я назначаю не страну. Я назначаю не политический курс. Мы назначаем человека, конкретного специалиста, обладающего необходимыми компетенциями для выполнения обязанностей на этой должности", - отметил глава агентства, комментируя обеспокоенность Украины возможным назначением россиянина, который находится под украинскими санкциями.
"Я считаю, что пытаться делать из этого какие-либо геополитические выводы неправильно. Просто неправильно", - заключил он.
Общение с прессой проходило на полях Совета управляющих МАГАТЭ.
Ноябрьская сессия Совета началась в среду в штаб-квартире агентства в Вене. Заседания закрыты для прессы. Совет будет проходить до 20 ноября включительно.