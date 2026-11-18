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В Польше собирают подписи за объявление дня выхода GTA VI выходным

В Польше собирают подписи за объявление дня выхода GTA VI выходным - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Польше собирают подписи за объявление дня выхода GTA VI выходным

Подписи за объявление выходным дня выхода видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA 6) собирают во Вроцлавском политехническом университете в Польше, сообщил РИА... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:25+0300

2026-11-18T14:25+0300

2026-11-18T14:25+0300

общество

польша

компьютерные игры

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ВАРШАВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Подписи за объявление выходным дня выхода видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA 6) собирают во Вроцлавском политехническом университете в Польше, сообщил РИА Новости один из студентов. Ранее Telegram-канал Baza писал, что россияне массово начали брать отпуска и отгулы в связи с выходом игры GTA 6. Она анонсирована на 19 ноября. "Один студент из Белоруссии запустил петицию ректору с просьбой объявить выходным 19 ноября – день премьеры GTA VI", - рассказал собеседник агентства. По его словам, буквально за пару дней под петицией подписались более 1,5 тысячи человек, что составляет около 10% студентов данного учебного заведения. "На самом деле многие студенты в любом случае не пойдут на занятия в день выхода GTA VI. Для любителей компьютерных игр это действительно долгожданное событие. Люди будут собираться компаниями, играть или смотреть стримы. Посещаемость и так заметно снизится", - считает собеседник агентства. По его информации, ректор университета пока не принял никакого решения по данному вопросу. Аналитическая платформа Sensor Tower оценила выручку от цифровых предзаказов игры GTA 6 в 751 миллион долларов. Платформа оценивает число цифровых предзаказов в 7,71 миллиона копий. На Play Station 5 приходится 74% предзаказов, на Xbox Series X|S — 26%. Показатели учитывают возвраты, следует из данных Sensor Tower. На Play Station 5 она будет открываться по часовым поясам — в 00.00 местного времени. На Xbox Series X|S загрузка стартует одновременно во всем мире — в 00.00 по Гринвичу (03.00 мск). Для предварительной загрузки потребуется до 212 гигабайтов свободного места в зависимости от устройства, говорится на сайте поддержки разработчика.

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общество , польша, компьютерные игры