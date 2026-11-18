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"Приступ похоти": Милонов призвал не делать GTA VI объектом поклонения

"Приступ похоти": Милонов призвал не делать GTA VI объектом поклонения - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Приступ похоти": Милонов призвал не делать GTA VI объектом поклонения

Россиянам не стоит делать выход шестой части видеоигры Grand Theft Auto (GTA) объектом сумасшедшего поклонения, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виталий... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:31+0300

2026-11-18T16:31+0300

2026-11-18T16:31+0300

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госдума

компьютерные игры

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россиянам не стоит делать выход шестой части видеоигры Grand Theft Auto (GTA) объектом сумасшедшего поклонения, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виталий Милонов. Четверть регулярно играющих в видеоигры россиян отпросились с работы или планируют это сделать к выходу новой части видеоигры GTA, говорится в исследовании сервиса Dream Job, которое они провели для РИА Новости. Выход видеоигры запланирован на 19 ноября. "Не стоит возводить эту игровую похоть в формат объекта сумасшедшего поклонения: любая одержимость заканчивается актом изгнания нечистой силы", - сказал Милонов. По его словам, охватившее людей перед выходом этой игры безумие можно сравнить с "приступом похоти перед супружеской изменой". "Уход в мир игрового насилия обернется головной болью, похмельем раскаяния и чувством опустошения после часов, проведенных в виртуальном мире американского криминала", - уверен Милонов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , виталий милонов, госдума, компьютерные игры