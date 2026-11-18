https://1prime.ru/20261118/gta-875343853.html

Эксперт предупредил о мошенниках, обманывающих россиян при покупке GTA VI

Эксперт предупредил о мошенниках, обманывающих россиян при покупке GTA VI - 18.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о мошенниках, обманывающих россиян при покупке GTA VI

Попытка купить игру GTA VI дешевле может закончиться переводом денег мошеннику, который под видом продавца карт пополнения PlayStation Store может не прислать... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:47+0300

2026-11-18T17:47+0300

2026-11-18T17:47+0300

мошенничество

playstation

мошенники

россия

компьютерные игры

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Попытка купить игру GTA VI дешевле может закончиться переводом денег мошеннику, который под видом продавца карт пополнения PlayStation Store может не прислать код для зачисления средств на аккаунт, предупредил руководитель отдела технического пресейла Михаил Тимаев. Релиз игры GTA VI запланирован на 19 ноября, игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По словам эксперта, мошенник может выдать себя за продавца подарочных карт или за игрока, готового помочь с покупкой. Тимаев отметил, что перед выходом игры у ряда российских продавцов подорожали карты пополнения PlayStation Store. "На фоне подорожания даже прежняя цена карты пополнения выглядит привлекательной. Перед покупкой стоит проверить, есть ли у продавца оценки и отзывы о предыдущих сделках. Если таких сведений нет или продавец просит перевести деньги на личную карту в обход площадки, от покупки следует отказаться. Получив перевод, мошенник может так и не прислать код пополнения", - сказал Тимаев "Ленте.ру". Эксперт отметил, что покупатель рискует и в том случае, если объявление о скидке на GTA VI приходит от Telegram-бота: он предлагает выбрать регион аккаунта и присылает ссылку для оплаты. Если по ней открывается поддельная платежная страница, введенные реквизиты банковской карты, включая срок действия и защитный код, попадут к мошенникам, предупредил Тимаев. Он также добавил, что иногда предложение приходит в личные сообщения: участникам игровых чатов могут предложить оплатить игру в дешевом регионе PlayStation Store картой местного банка. После перевода денег переписка прекращается, а покупатель остается без игры, подчеркнул Тимаев. "Отдельный повод насторожиться возникает, если под предлогом пополнения счета продавец просит пароль от аккаунта PlayStation или код подтверждения входа. Передав эти данные, пользователь рискует потерять доступ к аккаунту. Для активации подарочной карты продавцу не нужен доступ к учетной записи, достаточно до покупки убедиться, что регион карты совпадает с регионом аккаунта, а затем самостоятельно ввести полученный код в PlayStation Store", - заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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playstation, мошенники, россия, компьютерные игры