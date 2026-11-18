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ГТЛК договорилась с Зеленодольским заводом о поставке двух скоростных судов

ГТЛК договорилась с Зеленодольским заводом о поставке двух скоростных судов - 18.11.2026, ПРАЙМ

ГТЛК договорилась с Зеленодольским заводом о поставке двух скоростных судов

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) договорилась с Зеленодольским заводом о строительстве и поставке двух скоростных пассажирских судов... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:22+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) договорилась с Зеленодольским заводом о строительстве и поставке двух скоростных пассажирских судов для Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает компания. "АО "ГТЛК" (группа ВЭБ.РФ) заключило договор на строительство и поставку двух скоростных пассажирских судов с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", входящего в состав АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс". Поставка судов запланирована на 2028 год", - говорится в сообщении. Уточняется, что церемония подписания договора состоялась в рамках форума "Транспорт России". Реализация проекта будет осуществляться с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "В дальнейшем суда будут переданы в лизинг Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа… Ввод судов в эксплуатацию позволит расширить возможности водного сообщения и повысить транспортную доступность населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа", - отметили в ГТЛК. Там пояснили, что скоростные пассажирские суда глиссирующего типа проекта А-145 предназначены для перевозки до 150 пассажиров на маршрутах протяженностью около тысячи километров. Благодаря водометным движителям они смогут развивать эксплуатационную скорость до 68 км/ч. Длина каждого судна составит 36,8 м, ширина – 6,9 м, автономность плавания по запасу топлива – до 72 часов.

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