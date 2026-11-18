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ГТЛК и Мосгортранс планируют развивать в Москве электросуда
ГТЛК и Мосгортранс планируют развивать в Москве электросуда - 18.11.2026, ПРАЙМ
ГТЛК и Мосгортранс планируют развивать в Москве электросуда
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) совместно с Мосгортрансом и Московской верфью планируют развивать в столице электросуда и инфраструктуру | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:32+0300
2026-11-18T15:32+0300
2026-11-18T15:32+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) совместно с Мосгортрансом и Московской верфью планируют развивать в столице электросуда и инфраструктуру для них, сообщает компания.
Соответствующий документ подписан в рамках форума "Транспорт России" и направлен на развитие водных пассажирских перевозок Москвы.
"Документ предусматривает проработку, организацию и реализацию совместных проектов по строительству современных электросудов, а также создание условий для совершенствования сопутствующей транспортной инфраструктуры", - отметили в компании.
Документ обеспечит строительство на Московской верфи 14 электросудов для регулярных и прогулочных маршрутов в 2027–2028 годах.
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бизнес, россия, москва
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) совместно с Мосгортрансом и Московской верфью планируют развивать в столице электросуда и инфраструктуру для них, сообщает компания.
Соответствующий документ подписан в рамках форума "Транспорт России" и направлен на развитие водных пассажирских перевозок Москвы.
"Документ предусматривает проработку, организацию и реализацию совместных проектов по строительству современных электросудов, а также создание условий для совершенствования сопутствующей транспортной инфраструктуры", - отметили в компании.
Документ обеспечит строительство на Московской верфи 14 электросудов для регулярных и прогулочных маршрутов в 2027–2028 годах.