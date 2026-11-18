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ГТЛК и "Прикладная робототехника" создадут подводные робототехнические комплексы

ГТЛК и "Прикладная робототехника" создадут подводные робототехнические комплексы - 18.11.2026, ПРАЙМ

ГТЛК и "Прикладная робототехника" создадут подводные робототехнические комплексы

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и ООО "Прикладная робототехника" договорились о сотрудничестве в сфере создания и развития подводных... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:33+0300

2026-11-18T15:33+0300

2026-11-18T15:33+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и ООО "Прикладная робототехника" договорились о сотрудничестве в сфере создания и развития подводных робототехнических комплексов, сообщает ГТЛК. Соответствующий документ подписан в рамках Транспортной недели в Москве. "Одним из ключевых направлений взаимодействия станет создание таких комплексов для проведения инспекционных работ на судах, объектах портовой инфраструктуры и водных путях", - говорится в сообщении. Уточняется, что использование подобных робототехнических комплексов позволит повысить эффективность обследования подводных объектов, расширить возможности мониторинга и диагностики, а также обеспечить дополнительные инструменты контроля технического состояния транспортной инфраструктуры. Как пояснили в ГТЛК, подводные робототехнические комплексы позволяют обследовать подводные части судов, портовые сооружения и опоры мостов с высокой точностью, в том числе в условиях ограниченной видимости и в труднодоступных районах. Также их применение актуально для проведения работ в зимний период и в полярных широтах под ледовым покровом. "Стороны также планируют развивать отечественные цифровые технологии и сервисы на базе подводной робототехники, направленные на совершенствование мониторинга, диагностики и обслуживания объектов водного транспорта", - заключили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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