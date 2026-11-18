https://1prime.ru/20261118/gtlk-875336650.html
ГТЛК и "Прикладная робототехника" создадут подводные робототехнические комплексы
ГТЛК и "Прикладная робототехника" создадут подводные робототехнические комплексы - 18.11.2026, ПРАЙМ
ГТЛК и "Прикладная робототехника" создадут подводные робототехнические комплексы
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и ООО "Прикладная робототехника" договорились о сотрудничестве в сфере создания и развития подводных... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:33+0300
2026-11-18T15:33+0300
2026-11-18T15:33+0300
бизнес
россия
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875336650.jpg?1795005180
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и ООО "Прикладная робототехника" договорились о сотрудничестве в сфере создания и развития подводных робототехнических комплексов, сообщает ГТЛК.
Соответствующий документ подписан в рамках Транспортной недели в Москве.
"Одним из ключевых направлений взаимодействия станет создание таких комплексов для проведения инспекционных работ на судах, объектах портовой инфраструктуры и водных путях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что использование подобных робототехнических комплексов позволит повысить эффективность обследования подводных объектов, расширить возможности мониторинга и диагностики, а также обеспечить дополнительные инструменты контроля технического состояния транспортной инфраструктуры.
Как пояснили в ГТЛК, подводные робототехнические комплексы позволяют обследовать подводные части судов, портовые сооружения и опоры мостов с высокой точностью, в том числе в условиях ограниченной видимости и в труднодоступных районах. Также их применение актуально для проведения работ в зимний период и в полярных широтах под ледовым покровом.
"Стороны также планируют развивать отечественные цифровые технологии и сервисы на базе подводной робототехники, направленные на совершенствование мониторинга, диагностики и обслуживания объектов водного транспорта", - заключили в компании.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и ООО "Прикладная робототехника" договорились о сотрудничестве в сфере создания и развития подводных робототехнических комплексов, сообщает ГТЛК.
Соответствующий документ подписан в рамках Транспортной недели в Москве.
"Одним из ключевых направлений взаимодействия станет создание таких комплексов для проведения инспекционных работ на судах, объектах портовой инфраструктуры и водных путях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что использование подобных робототехнических комплексов позволит повысить эффективность обследования подводных объектов, расширить возможности мониторинга и диагностики, а также обеспечить дополнительные инструменты контроля технического состояния транспортной инфраструктуры.
Как пояснили в ГТЛК, подводные робототехнические комплексы позволяют обследовать подводные части судов, портовые сооружения и опоры мостов с высокой точностью, в том числе в условиях ограниченной видимости и в труднодоступных районах. Также их применение актуально для проведения работ в зимний период и в полярных широтах под ледовым покровом.
"Стороны также планируют развивать отечественные цифровые технологии и сервисы на базе подводной робототехники, направленные на совершенствование мониторинга, диагностики и обслуживания объектов водного транспорта", - заключили в компании.